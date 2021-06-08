العاصمة الإدارية تكشف أكاذيب «فاينانشيال تايمز»

استمرارًا للمحاولات المشبوهة فى التقليل من الإنجازات التى تحققت خلال ٧ سنوات ماضية، نشرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية تقريرًا مليئًا بالأكاذيب والمعلومات المغلوطة عن الاقتصاد المصرى، والعاصمة الإدارية الجديدة، وتجاهل الوضع الحقيقى للاقتصاد المصرى.

ورصد «المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية»، فى رده على «فاينانشيال تايمز» عددًا من تلك الأخطاء، ومنها أن تكلفة العاصمة الجديدة يمكن أن تؤثر على مشروعات ملحة، وأوضح المركز أن البنك الدولى فى دراسة له عام ٢٠١٤ ذكر أنه يتم هدر حوالى ٤٧ مليار جنيه، أى ما يعادل ٨ مليارات دولار أمريكى آنذاك، سنويًا، فى منطقة القاهرة الكبرى الحضرية بسبب زحمة السير، وتوقع ارتفاع هذا الهدر إلى ٥٠١ مليار جنيه بحلول عام ٢٠٣٠ فى حالة عدم حل المشكلة، لذا اتخذت حكومة البلاد قرارًا ببناء عاصمة جديدة تمامًا تقع على بعد ٤٥ كيلومترًا شرق القاهرة، بناء على مخطط رئيسى يتكون من إرشادات وسلسلة من الأعمال التى بدأت فى عام ٢٠١٥.

وتهدف العاصمة الإدارية الجديدة إلى تحقيق طفرة فى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وذلك بالاستفادة من أحدث التكنولوجيات العالمية لتنفيذ خطط التحول الرقمى وتقديم الخدمات رقميًا، كما أن هناك حاجة لبناء العديد من المدن الجديدة لاستيعاب الزيادات السكانية المستقبلية.

واتساقًا مع ذلك، تشير التوقعات إلى أن تعداد السكان قد يتجاوز ١٦٠ مليون نسمة عام ٢٠٥٠، أى بزيادة ٦٠ مليون نسمة مقارنة بتعداد السكان الحالى، مما يعنى الحاجة إلى بناء مدن جديدة ووحدات سكنية جديدة.

وأشار هشام طلعت مصطفى، وهو واحد من كبار المطورين العقاريين فى مصر، إلى أن السوق المصرية تحتاج إلى مليون وحدة سكنية سنويًا.

كما تحدث تقرير الصحيفة البريطانية عن أن قطاع العقارات والبناء يضم عمالة «وهمية»، وبمجرد التوقف عن البناء لن توجد وظائف، ولكن من غير الدقيق التكهن بتوقف مسيرة العقارات والبناء فى ظل التوقعات بتزايد عدد السكان بنحو ٦٠ مليون نسمة فى غضون الثلاثين عامًا القادمة.

فضلًا عن أن احتياج السوق المصرية لمليون وحدة سكنية سنويًا ينطوى على الاحتياج لمدن جديدة وطرق جديدة ومشروعات ضخمة للبنية التحتية، فكيف إذن يضم القطاع عمالة وهمية؟، كما أن دور الجيش ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى بناء الوحدات السكنية يقتصر على الإشراف والرقابة وأحيانًا التخطيط، أما التنفيذ فيكون بواسطة شركات لا يملكها الجيش، أى أن القطاع الخاص يسهم بدور كبير فى الاستثمار العقارى.

وادعت «فاينانشيال تايمز» أن هناك تدخلًا من الجيش فى الاقتصاد يدفع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب للخوف.

ويمكن الرد على هذا الزعم من خلال الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التى قالت إن «العالم الآن يقوم على تبنى سياسات اقتصادية مرنة، ولم يعد مقبولًا التمترس خلف نظريات تقليدية، سواء تدعم الفكر الرأسمالى أو تنتقده، وإنما أصبح لكل دولة تسعى إلى إحراز التقدم الاقتصادى أن تختار ما يناسبها من هذه النظريات وتصنع بنفسها النموذج الذى يتلاءم مع طبيعتها ويحقق مصالحها، ونحن فى مصر، نصنع نموذجًا اقتصاديًا يأخذ ما يناسبنا من النظريات الاقتصادية وما يحقق مصالحنا ويتلاءم مع ظروفنا وطبيعة وحجم شعبنا وأهدافنا خلال السنوات المقبلة».

وللتأكيد على عدم وجود نموذج واحد ينبغى على الدول اتباعه، فيمكن على سبيل المثال النظر للاقتصاد الفرنسى، فقد تراوحت نسبة الإنفاق الحكومى مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى فى فرنسا بين ٤.٥٥٪ حتى ٢.٥٧٪ خلال الفترة من ٢٠١١ حتى ٢٠١٩، وارتفعت هذه النسبة إلى ١.٦٢٪ عام ٢٠٢٠ نتيجة الحاجة إلى مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، ويعنى ذلك أنه خلال الفترة من ٢٠١١ حتى ٢٠٢٠ كان حجم إنفاق الحكومة الفرنسية يتجاوز أكثر من نصف الناتج المحلى الإجمالى لفرنسا، أى أنه لكل دولة الحق فى اختيار نموذج التنمية الذى تريده وتطويعه لخدمة أهدافها طبقًا للمتغيرات والظروف السائدة.

كما ادعى تقرير الصحيفة البريطانية أن مصادر النمو الاقتصادى تتركز فى قطاعات الصناعات الاستخراجية، «النفط والغاز» والعقارات، وفى حقيقة الأمر أن فى قطاع النفط والغاز الطبيعى، تمثلت التحديات قبل عام ٢٠١٤ فى عزوف المستثمرين عن المشاركة فى مشروعات القطاع وتوقف عدد من المصانع لنقص كميات الغاز، وعدم توقيع اتفاقيات بترولية خلال الفترة من ٢٠١٠ حتى ديسمبر ٢٠١٣.

إلى جانب تفاقم أزمات البنزين والسولار والبوتاجاز، مع ارتفاع معدلات استهلاك المنتجات البترولية والغاز بقطاعات الدولة، خاصة قطاع الكهرباء، لكن برنامج الإصلاح الاقتصادى وسياسات تشجيع الاستثمار واستعادة الأمن والاستقرار قد أسهمت فى توقيع عدد كبير من الاتفاقيات البترولية واتفاقيات فى قطاع الغاز الطبيعى.

وجاء فى تقرير «فاينانشيال تايمز» ادعاء آخر بأن ارتفاع معدلات الدين يهدد الاقتصاد المصرى، فى حين أن جائحة فيروس كورونا المستجد دفعت العديد من الدول حول العالم إلى زيادة الاقتراض من المصادر المحلية والخارجية لتنفيذ حزم التحفيز الاقتصادى ودعم النشاط الاقتصادى، خاصة مع تراجع عائدات أو توقف القطاعات السلعية والخدمية المعتمدة على التصدير.

ومن ثمّ فمن المهم تحليل تطورات الدين الخارجى فى مصر ومقارنته مع بعض الدول، قبل وبعد جائحة فيروس كورونا، فقد توقع صندوق النقد الدولى أن يقفز الدين العام العالمى لأعلى ١٠٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى للمرة الأولى على الإطلاق بفعل الإنفاق الحكومى الطارئ لتلافى آثار وباء كورونا.

وقد بذلت مصر جهودًا كبيرة لتحقيق الانضباط المالى والسيطرة على الدين العام المحلى والأجنبى، وتراجعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى من حوالى ١٠٤٪ فى ٢٠١٦/٢٠١٧ إلى ٨٥٪ من إجمالى الناتج المحلى فى ٢٠١٨/٢٠١٩.