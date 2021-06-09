الأربعاء 09 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

العائلة بالمقام الأول وانسجام في العلاقات.. توقعات برج السرطان اليوم

برج السرطان
برج السرطان

يميل مواليد برج السرطان اليوم إلى العائلة أكثر من أى وقت مضى، فهم يحلمون بمنزل جميل ومستقر، وهذا سيجعلهم محبوبين خلال الفترة القادمة، ولكن احرصوا على عدم خنق الآخرين، ففي بعض الأحيان لايشعرون بما يفعلون وربما يضرون الغير دون علمهم بفعل ذلك.

 

سينضم صديق جديد إلى دائرتك أو ستنشئ صداقة مع شخص ما، سوف تقضي اليوم في الترفيه أو الاحتفال مع الأصدقا، كذلك سيتم تكبير مستوى كفاءتك اليوم وبالتالي يجب عليك تقديم نتائج ذات جودة أفضل، وستكون كمية العمل أيضًا أكثر من المتوقع، خلال النصف الثاني من هذا الشهر قد تنخفض إنتاجيتك، مما يشير إلى أنك بحاجة إلى استراحة – استرخ.


يشار إلى أن المكاسب المالية خلال النصف الثاني من اليوم، والمعاملات التجارية ستنطلق بسلاسة، إذا كنت تعمل بشكل مستقل، فستتمكن من استثمار وقتك بشكل منتج للغاية.

 

قد تحمل بعض الأفكار غير العملية خلال الأيام القادمة، ولكن لا تقلق سوف يدعمك الحظ في الشوط الثاني، ويجب أن تكون بطيئا وثابتًا وأن تفكر جيدا قبل اتخاذ القرارات المهمة، وخاصة أثناء اجتماعات العمل، وبالنسبة للجانب العاطفي فإن حبيبك يحتاج للرعاية والاهتمام بقدر الحساسية المفرطة التي يتمتع بها، وهذا سيضيف الانسجام في حياتك.

 

تختلف حالتك المزاجية من يوم لآخر ومن ساعة إلى ساعة، وأحيانًا من لحظة إلى لحظة، بدلاً من محاربة نفسك، اذهب مع التيار واتركه يرشدك، وصب كل خلافاتك في وعاء العمل.

 

مواليد برج السرطان يتوقون في الحقيقة إلى الأمان، والوظيفة المستقرة ضرورية بالنسبة لهم، لذلك ابحث هذه الأيام عن العقارات، وابتعد عن الطعام الذي من الممكن أن يسبب بعض المشاكل في جسدك. 

 

السرطان من مواليد الأبراج المائية، لذلك فدائما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام، كذلك فهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين، وهم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائما ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين.

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