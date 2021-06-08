غدًا.. محاكمة مدرب كرة قدم بتهمة هتك عرض لاعب فى حلوان

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس غدا محاكمة مدرب كرة قدم بتهمة هتك عرض لاعب في حلوان.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبدالرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.



وكشف أمر الإحالة أن المتهم (محمد.ع) وشهرته كابتن ألو ٣٠ سنة، مدرب كرة قدم مقيم في بلوك ٩ المشروع الأمريكي بحلوان في غضون شهر مارس ٢٠٢٠ بدائرة قسم حلوان خطف المجني عليه الطفل (عبدالله .م) بطريق التحايل تارة بأن استدرجه لمسكنه وعرض عليه مبلغًا من المال وهاتفا محمولا على سبيل المكافآة مستغلا حداثة سنه بطريق الإكراه، وقام بتهديده بإفشاء مقاطع جنسية مصورة له وتمكن بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسة ودعاه للامتثال لأوامر المتهم بالتوجه إلى مسكنه لهتك عرضه.