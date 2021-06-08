الأربعاء 09 يونيو 2021
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تقارير ومتابعات

بعد توجيه الرئيس البدء في تنفيذها.. أبرز المعلومات عن حديقة تلال الفسطاط

حديقة تلال الفسطاط
حديقة تلال الفسطاط

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، الاهتمام والبدء الفورى فى تنفيذ مشروع "حديقة تلال الفسطاط" مع ضغط المخطط الزمنى التنفيذى، بالنظر إلى قيمته المضافة متعددة الجوانب على جهود تطوير القاهرة الكبرى، ولتمثل الحديقة إطلالة على تاريخ مصر الخالد لتصبح مقصدًا سياحيًا إقليميًا وعالميًا يعكس عراقة الحضارة المصرية، مع الاستمرار فى هذا الإطار في تطوير الطرق والمحاور والمداخل الرئيسية المحيطة بموقع المشروع لاستيعاب حركة المواطنين والسياحة المتوقعة لموقع الحديقة.


ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن حديقة تلال الفسطاط المشار إليها سلفًا، في سياق السطور التالية:

 

- سيتم إنشاء حديقة تلال الفسطاط على مساحة 500 فدان.

 

- حديقة تلال الفسطاط ستكون موجودة وسط القاهرة التاريخية.


- تحتضن حديقة تلال الفسطاط متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص.


- ستكون حديقة تلال الفسطاط هي أكبر منفس أخضر موجود في مصر القديمة.


- ستضم حديقة تلال الفسطاط العديد من الأنشطة على رأسها إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقطبية والإسلامية والحديثة.


- حديقة تلال الفسطاط سيكون بها عدد من المسارح المكشوفة.


- حديقة تلال الفسطاط بها منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية.


- تتوسط حديقة تلال الفسطاط هضبة كبيرة تتيح التواصل قلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة. 

 

-مجرد التواجد في حديقة تلال الفسطاط ستتمكن من وجود تواصل البصري فريد مع أهرامات الجيزة. 

حديقة تلال الفسطاط حديقة تلال الفسطاط الرئيس السيسي

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