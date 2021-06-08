49 مليون جنيه تعويضات نزع ملكية أراضي مشروعات دائري إبشواي بالفيوم

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي، برئاسة مراد مسعود، رئيس المركز، عن أنه بناء على قرار الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تم توفير مبالغ تعويضات أهالي إبشواي لنزع ملكية أراضيهم لإقامة مشروعات محطة معالجة الصرف الصحي بشكشوك، وكذلك الطريق الدائري بإبشواي بطول ٤ ك م تقريباً، بقيمة ٤٩ مليون جنيه تقريباً، وكان ذلك أثناء لقاء محافظ الفيوم بالمواطنين بحضور رئيس المركز.

وفي ذات السياق، استقبل رئيس المركز، اللجنة المشكلة من هيئة المساحة والضرائب العقارية والوحدة المحلية، مهندس هشام عبدالحميد مدير عام نزع الملكية، ومهندس أمين جلال مدير مكتب المساحة بالفيوم، للبدء في الحصر على الطبيعة والصرف وفقا للجدول الزمني، وذلك بوجود الأهالي اليوم بالطريق الدائري.

وفي سياق آخر، تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، عدداً من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020-2021 بمركز إبشواي، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والوقوف علي مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب، جاء ذلك بحضور الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي، والأستاذ عصام نعيمي مدير إدارة اإبشواي التعليمية، ومتدربة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة نائب المحافظ شملت لجان الامتحانات بمدرسة اإبشواي الإعدادية التي تضم 24 لجنة بإجمالي 330 طالبا، ولجان مدرسة العجميين الإعدادية بنين التي تضم 15 لجنة بإجمالي 211 طالبا، لافتاً إلى أن نائب المحافظ اطمأن خلال الجولة على سير الامتحانات، والوقوف على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوافر مواد التعقيم لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، مشدداً على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد أداء الامتحانات، لضمان استقرار عملية أداء الامتحانات.

كما وجّه نائب المحافظ بتوفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب بما يساعدهم على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر، واطميأن من الطلاب على مستوى الامتحان، مؤكداً متابعة سير الامتحانات بشكل مستمر للتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليل العقبات بما لا يعكر صفو الامتحانات.

كما تفقد نائب المحافظ خلال الجولة أعمال رفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية العجميين التابعة لمركز اإبشواي والمقامة على مساحة 3 أفدنة، ووجّه نائب المحافظ بعمل فصل حد مع الملكيات الخاصة المتاخمة للسور للحفاظ على المال العام، كما تفقد أعمال إنشاء "السور" الخاص بمعهد فتيات العجميين الأزهري، ووجه بمراجعة كافة الأعمال الإنشائية التي يجري تنفيذها، لتحقيق الصالح العام للمواطنين.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم إلى أن المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، قد قام بتفقد عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمركزي سنورس وطامية، رافقه خلالها رئيسا مركزي سنورس وطامية، ومديرا إدارتي سنورس وطامية التعليميتين، موضحاً أن الجولة شملت تفقد لجان مدرسة الشهيد صلاح الدين الكعباوي بمركز سنورس، ولجان مدرسة كفر محفوظ للتعليم الأساسي بمركز طامية.

وكشف المتحدث الرسمي عن أن هذه الجولات التفقدية تأتي في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للجهاز التنفيذي بالمحافظة، بمتابعة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بشكل يومي، للتأكد من انتظام سير الامتحانات، وتذليل كافة العقبات، لخروج الامتحانات بصورة حضارية.