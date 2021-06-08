49 مليون جنيه تعويضات نزع ملكية أراضي مشروعات دائري إبشواي بالفيوم
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي، برئاسة مراد مسعود، رئيس المركز، عن أنه بناء على قرار الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تم توفير مبالغ تعويضات أهالي إبشواي لنزع ملكية أراضيهم لإقامة مشروعات محطة معالجة الصرف الصحي بشكشوك، وكذلك الطريق الدائري بإبشواي بطول ٤ ك م تقريباً، بقيمة ٤٩ مليون جنيه تقريباً، وكان ذلك أثناء لقاء محافظ الفيوم بالمواطنين بحضور رئيس المركز.
وفي ذات السياق، استقبل رئيس المركز، اللجنة المشكلة من هيئة المساحة والضرائب العقارية والوحدة المحلية، مهندس هشام عبدالحميد مدير عام نزع الملكية، ومهندس أمين جلال مدير مكتب المساحة بالفيوم، للبدء في الحصر على الطبيعة والصرف وفقا للجدول الزمني، وذلك بوجود الأهالي اليوم بالطريق الدائري.
وفي سياق آخر، تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، عدداً من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020-2021 بمركز إبشواي، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والوقوف علي مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب، جاء ذلك بحضور الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي، والأستاذ عصام نعيمي مدير إدارة اإبشواي التعليمية، ومتدربة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة نائب المحافظ شملت لجان الامتحانات بمدرسة اإبشواي الإعدادية التي تضم 24 لجنة بإجمالي 330 طالبا، ولجان مدرسة العجميين الإعدادية بنين التي تضم 15 لجنة بإجمالي 211 طالبا، لافتاً إلى أن نائب المحافظ اطمأن خلال الجولة على سير الامتحانات، والوقوف على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوافر مواد التعقيم لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، مشدداً على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد أداء الامتحانات، لضمان استقرار عملية أداء الامتحانات.
كما وجّه نائب المحافظ بتوفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب بما يساعدهم على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر، واطميأن من الطلاب على مستوى الامتحان، مؤكداً متابعة سير الامتحانات بشكل مستمر للتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليل العقبات بما لا يعكر صفو الامتحانات.
كما تفقد نائب المحافظ خلال الجولة أعمال رفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية العجميين التابعة لمركز اإبشواي والمقامة على مساحة 3 أفدنة، ووجّه نائب المحافظ بعمل فصل حد مع الملكيات الخاصة المتاخمة للسور للحفاظ على المال العام، كما تفقد أعمال إنشاء "السور" الخاص بمعهد فتيات العجميين الأزهري، ووجه بمراجعة كافة الأعمال الإنشائية التي يجري تنفيذها، لتحقيق الصالح العام للمواطنين.
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم إلى أن المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، قد قام بتفقد عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمركزي سنورس وطامية، رافقه خلالها رئيسا مركزي سنورس وطامية، ومديرا إدارتي سنورس وطامية التعليميتين، موضحاً أن الجولة شملت تفقد لجان مدرسة الشهيد صلاح الدين الكعباوي بمركز سنورس، ولجان مدرسة كفر محفوظ للتعليم الأساسي بمركز طامية.
وكشف المتحدث الرسمي عن أن هذه الجولات التفقدية تأتي في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للجهاز التنفيذي بالمحافظة، بمتابعة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بشكل يومي، للتأكد من انتظام سير الامتحانات، وتذليل كافة العقبات، لخروج الامتحانات بصورة حضارية.