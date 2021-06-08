الثلاثاء 08 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان يُرحب بالشراكة مع اليابان في مجال الاستثمار

مجلس السيادة السوداني
مجلس السيادة السوداني

رحب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، الدكتور جبريل إبراهيم، بالشراكة مع اليابان في مجال الاستثمار.

والتقى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، اليوم الثلاثاء، مع السفير الياباني لدى الخرطوم هاتوري تاكاشي، واستعرض اللقاء متانة العلاقة بين البلدين، ووقوف اليابان مع السودان في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين في عدد من البرامج المهمة.

وذكرت وزارة المالية السودانية، في بيان، أن اللقاء أكد ضرورة إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ودعم مشروعات تعزير السلام.

وأوضح سفير اليابان في السودان أنه تم تكوين لجنة سودانية يابانية للتعاون في مجال الأعمال بمشاركة وزارة الخارجية ووزارة الصناعة ورجال الأعمال اليابانيين ورجال الأعمال السودانيين.

وقال إن هدف اللجنة هو تبادل المعلومات عن بيئة الاستثمار في السودان وفرص العمل المشترك بين البلدين كخطوة أولى، لافتا إلى أنه سوف يتم دعوة رجال الأعمال السودانيين لزيارة طوكيو وتقديم سمنار حول فرص الاستثمار، وأيضا سيتم تقديم دعوة لرجال الأعمال اليابانيين لزيارة السودان لعرض متطلبات التنمية ودعم الاقتصاد السوداني.

 

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