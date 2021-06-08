الثلاثاء 08 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«محلية الأقصر»: تسخير كافة الإمكانيات لإنجاز أعمال الرصف بنجع الطينة (صور)

أعمال رصف الطرق بنجع
أعمال رصف الطرق بنجع الطينة بالأقصر

تابع أحمد زين العابدين، رئيس حي شمال التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر، أعمال الرصف الجارية بمنطقة نجع الطينة المتفرع من طريق السوفتيل بالكرنك.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبناء على تعليمات العميد طارق لطفي رئيس المدينة، لرؤساء الأحياء بشأن المتابعة الدورية وتحقيق التواصل وحل شكاوى المواطنين بفاعلية وبأسرع وقت ممكن. 

ومن ناحيته أكد العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر، أنه تم تكليف رئيس حي شمال بتذليل كافة العقبات وتسخير إمكانيات الحي، لإنجاز أعمال الرصف وفقاً للجدول الزمني. 

وأشار العميد طارق لطفي إلى أن ذلك وسط حالة من الارتياح الشديد بين أهالي نجع الطينة لتنفيذ أعمال الرصف وإنهاء الخلاف الموجود على الطريق وحل مشكلة رصفه القائمة منذ سنوات طويلة.

جدير بالذكر أن قامت إدارة التفتيش المالي والإداري تحت إشراف عبد الحميد الكيلاني مدير الإدارة بمتابعة أعمال رفع كفاءة إنارة الكورنيش (الممشى) أولاً بأول، على أن يتم تنفيذ الاعمال بواسطة مسؤولي الممشى والكهرباء.

وجاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتكليفات العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، للتأكيد على مواصلة أعمال التطوير داخل مدينة الأقصر، بما يتناسب مع مكانتها السياحية وإظهارها بالمظهر اللائق أمام زائريها من السائحين والمواطنين.

ومن جانبه أكد العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر، أن الأعمال تجرى بكل جدية بالممشى السياحي وذلك نظراً لأهميته في استقبال زائريه من المواطنين والسياح والتي تتوافد على المنطقة بصورة يومية للاستمتاع بالمناظر الخلابة وقضاء وقت ليلي مميز. 

وأشار العميد طارق لطفي إلى أن هذه الإضاءة تضيف الكثير من الحيوية بالممشى، بصورة تتماشى مع مكانة مدينة الأقصر السياحية.

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الأقصر مدينة الأقصر الاعمال الوحدة المحلية رفع كفاءة الطريق أعمال الرصف

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