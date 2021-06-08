قاتل فرج فودة.. السجل الإجرامي لأبو العلا عبد ربه: «مسؤول تدريب شباب الإرهابيين»

أبو العلا عبد ربه.. اسم إرهابي فور نطقه يتوارد في ذهنك واقعة اغتيال المفكر الكبير فرج فودة، الذي استشهد ضحية الإرهاب والغدر، حيث إن هذا الإرهابي لقي مصرعه مقتولا في مارس ٢٠١٧ بالطريقة نفسها التي قتل بها الراحل فرج فودة، الذي تحل ذكرى وفاته اليوم.

وفي سياق ذلك، تستعرض الدستور السجل الإجرامي لأبو العلا عبد ربه في السطور التالية:

- في بداية وجوده فى سوريا انضم إلى تنظيم داعش، ولكن تفرقة التنظيم بين المصريين والأجانب دفعته إلى الانتقال إلى جبهة النصرة، وبعد فك الارتباط بالقاعدة انضم إلى تنظيم أحرار الشام.

- حكم بالمؤبد على أبو العلا عبد ربه بتهمة المشاركة فى مقتل فرج فودة عام ١٩٩٢، لكنه خرج من السجن بموجب عفو رئاسى عرف إعلاميا بالمجموعة ١٧ الذى صدر فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى.

- قبل السفر إلى سوريا كانت آخر كلماته بعد جنازة والد الزمر: "لم أعد أطيق الحياة فى القاهرة، كنت فى السجن مطمئنا وآمنا، أستطيع أن أستيقظ وأنا حر، أقول ما أريد أصنع الطعام لإخوانى الآن، وبعد رحيل الإخوان وسفر الإخوة إلى تركيا وقطر لم يعد للحياة أى طعم".

- آخر ما كتبه الإرهابي عبد ربه على صفحته عبر الفيس بوك،وكان منشورا انتقد فيه فكرة العمل السياسى وتأسيس الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية.

- صدر ضده وحكمين آخرين بالسجن ١٥ عامًا فى قضية أحداث إمبابة والمواجهات مع قوات الأمن فى تسعينيات القرن الماضي.

- أبو العلا عبد ربه يعد السادس من قائمة المصريين الذين قتلوا فى سوريا والعراق مؤخرا، وكان أولهم القيادى رفاعة طه، ويليه أبو الفرج أحمد سلامة مبروك، وأمين عبد الله المتهم، ثم أبو هيكل المصرى هانى هيكل، ثم أبوالخير المصرى.

- قتل عبد ربه بعد اشتباكات مع إحدى الفصائل الشيعية المشاركة فى الحرب الدائرة بسوريا وذلك بطلق نارى جاءه فى الصدر وتوفى فى الحال.

- أشرف عبد ربه على تدريب الشباب الذين يتم تهريبهم إلى السودان، ثم متابعتهم، والتواصل معهم عبر شبكات التواصل الاجتماعى، ومنتديات خاصة بهم، يتم عبرها بث فيديوهات لشرح تنفيذ بعض العمليات.