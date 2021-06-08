22 يونيو.. الحكم على الباحث أحمد سمير بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس في محافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الباحث أحمد سمير سنطاوي، في القضية 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة، لجلسة 22 يونيو للحكم.

ومن المقرر حضور المتهم أحمد سمير، المحبوس على ذمة قضية أخرى، وهي رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، للمثول أمام هيئة المحكمة لحضور جلسة محاكمته.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهم أحمد سمير سنطاوي إلى المحاكمة العاجلة، أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، باتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية، وحملت القضية رقم 774 لسنة 2021، جنح أمن الدولة العليا طوارئ.