الثلاثاء 08 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات الأمن فى ضبط قناة دون ترخيص.. مالكها سابق اتهامه وشقيقه المذيع يديرها

ضبط قناة دون ترخيص
ضبط قناة دون ترخيص

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية والملكية الفكرية بوزارة الداخلية، الخاصة بضبط شركة إنتاج فني بالجيزة وبثها قناة فضائية دون ترخيص، عن أن مالكها هارب ويديريها شريكها، وأن صاحب تلك القناة قد قام بإنشاء وإدارة ذات القناة دون ترخيص في وقت سابق.

وكشف عمليات التفتيش عن أن شقيق مالك القناة هو من يديريها وأنه يعمل مذيعًا بتلك القناة، والتي يتم بثها من منطقة الهرم في الجيزة، والذي أقر بإدارتها لصالح شقيقه الهارب خارج البلاد.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص) باتخاذه من شركة الإنتاج الفني المملوكة له والكائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مقراً لإدارة قناة فضائية دون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها والتقابل مع شقيق مالك القناة يعمل مخرج ومذيع بالقناة، مقيم بمحافظة أسيوط.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط معدات وتجهيزات القناة الفضائية المشار إليها عبارة عن (جهاز كمبيوتر محمول لاب توب موصل بوحدة تخزين محملان ببرامج مونتاج وبرنامج لرفع المحتوى الإلكترونى الخاص بالقناة إلى القمر الصناعى وإعادة بثه على المشاهدين، ومحملة ببرامج ومواد يتم بثها على القناة ومنها برنامجان من إخراج المتهم المضبوط - الهاتف المحمول الخاص بالمتهم المضبوط وتبين أنه يتم من خلاله إجراء المداخلات مع المشاهدين، كما تبين من فحص الهاتف أنه يستخدم فى إدارة قناة على موقع يوتيوب دون ترخيص يتم استغلالها فى إعادة ما يتم بثه على القناة محل الضبط).

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص والتفتيش اعترف بادارته للقناة لصالح شقيقه الهارب، مالك القناة، بهدف تحقيق أرباح مادية غيرمشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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