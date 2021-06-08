بعد تعيينه سفيرا لليونسيف.. رواد فيسبوك لأحمد حلمي: تستاهل كل خير

كشفت منظمة اليونيسف، عن تعيين الفنان أحمد حلمي، سفيرًا للنوايا الحسنة، في المكتب الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، إضافة لعمله سفيرا لمكتب القاهرة بالتعاون مع زوجته النجمة منى زكي والفنانة دنيا سمير غانم.

ونشر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تهنئة للفنان أحمد حلمي، بعد أن وقع عليه الاختيار سفيرًا للنوايا الحسنة، وكتبت له أم جمال الأشول، من جمهور الفنان أحمد حلمي، ورواد "فيسبوك": "تستاهل كل خير"، فيما قرر آخرون من من جمهور الفنان أحمد حلمي عبر العالم الافتراضي تقديم التهنئة له: "الف الف مبروك قدها وقدود".

وبعث آخرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجمهور بزيارات لهم، فكتب له شحاتة يحيي، من جمهور حلمي باليمن قائلًا: "نورنا ي حلمي ف اليمن.. إحنا أطفال في بالاحترام ربنا يخليك ويمتعك بالصحة والعافية".

وطلب منه نزار فريد حسين، من رواد "فيسبوك": "ابني أحمد نتمنى أن تنظر إلى أطفال العراق بعين الرحمة منذ عهد الأجداد والآباء وحاليا الأحفاد ووضع العراق من سيئ إلى أسوأ

الرحمه بالطفولة المشردة .. تحياتي إلى ابن النيل أحمد حلمي"، وعلق حساب يحمل اسم رأفت محمود قائلًا: "تستحقها".

جدير بالذكر أن حلمي أعرب عن فخره لأنه لم يعد مجرد سفير لمكتب يونيسف في مصر فقط، وإنما سفيرا إقليميا لمنطقة الشرق الأوسط بالكامل، ووعد بتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح الأطفال في السنوات القادمة.