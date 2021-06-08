رئيس الهيئة العربية للتصنيع يستقبل الوفود المشاركة في منحة «ناصر للقيادة الدولية»

أهتمام كبير من قبل القيادة السياسية المصرية من أجل التأهيل والتمكين بعد التدريب

استقبل الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم، الوفود الشبابية المشاركة في منحة "ناصر للقيادة الدولية"، بحضور حسن غزالي منسق عام منحة ناصر للقيادة الدولية بنسختها الثانية ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن الشباب المصري يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية المصرية من أجل التأهيل والتمكين بعد التدريب حيث تبذل الدولة المصرية جهود كبيرة في ملف الشباب باعتباره أساسا راسخا من أجل تحقيق الرخاء والتنمية في المجتمع المصري، فضلاً عن اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بأعادة بناء الشخصية المصرية وتمكين الشباب ليأخذ الدور المناسب له والمناسب لقدراته، خاصة أن الشباب هم الأقدر على استعمال تكنولوجيا العصر، وأكد أنه يثمن ويقدر دور وزارة الشباب والرياضة في تأهيل وتثقيف الشباب والجهود المبذول في أنشطة عديدة ومختلفة وعلي نطاق جميع محافظات الجمهورية.

جاء ذلك في بداية فعاليات اليوم الثامن من منحة "ناصر للقيادة الدولية" بنسختها الثانية، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الخارجية المصرية والعديد من المؤسسات الوطنية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمنعقدة حتي منتصف يونيو المقبل تحت شعار «تعاون الجنوب جنوب» بمشاركة عدد من القيادات الشبابية المتميزة من قارات آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأشاد "التراس" خلال كلمته بمنحة ناصر للقيادة الدولية التى تحمل اسم الرئيس عبد الناصر الذي تولى رئاسة الجمهورية وعمره 36 سنة، مؤكداً أن الشباب هم المستقبل، وأنه لا بد أن يكون الشباب مدرك وملم بقضايا وطنه وقضايا العصر وملم بأدوات عصره خاصة في ظل التهديدات الكبيرة التي يتعرض لها الشباب من خلال أفكار مغلوطة تبث لهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وتنقل لهم أفكار من خارج المنطقة أو الوطن الذي يعيش فيه، والتي أصبحت مؤثرة بشكل كبير على الرأى العام خاصة علي الشباب.

وطالب رئيس الهيئة العامة للتصنيع من الشباب ضرورة تحرى الدقة فيما يقرأونه حيث يتعرضون لمعلومات معظمها خاطئة أو مضللة أو تدخل في نطاق الحرب النفسية مما يستوجب تحري الدقة في كل ما يبث من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضمنت زيارة المشاركين فى منحة ناصر للقيادة الدولية إلي الهيئة العربية للتصنيع، تفقد أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع وزيارة ورش العمل بالأكاديمية والتعرف على طرق عمل الأجهزة المختلفة، ومشاهدة معمل شركة هاواوى ومعمل شركة سيمينز، والمصنع الذكى.

وتفقد أيضاً المشاركين في منحة ناصر للقيادة الدولية بنسختها الثانية خلال زيارتهم إلى الهيئة العربية للتصنيع، مصنع الإلكترونيات، حيث كان في مقدمة استقبالهم اللواء أحمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مصنع الالكترونيات، وهو أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع.

وأعرب المشاركون في منحة ناصر للقيادة الدولية، عن فخرهم وإعجابهم بما شاهدوه في الهيئة العربية للتصنيع.