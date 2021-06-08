«حماة الوطن»: الرئيس وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر على مدار 7 سنوات

قال إسلام عوض، أمين اللجان النوعية المتخصصة، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن بالجيزة، إن الرئيس السيسي حقق العديد من الإنجازات التاريخية والمشروعات التنموية منذ توليه مهام الرئاسة لأول مرة في الثامن من يونيو 2014، ولعل أبرزها القضاء على الفوضى وإرهاب الإخوان، حيث تمكن الرئيس من العبور بمصر إلى بر الأمان بالتخلص من كل الأزمات ومواجهة التحديات التي كانت تعانى منها الدولة في فترة حكم الإخوان.

أضاف عوض، في بيان الثلاثاء، أن الرئيس لم يكتف بمواجهة الإخوان والإرهاب بل سعى إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات من خلال وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر، حيث تميزت فترة حكم الرئيس السيسي بإطلاق المشاريع القومية العملاقة كقناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية، مرورا بمشروعات الإسكان الاجتماعي والقضاء على العشوائيات، فضلا عن التوسع في بناء المدن الجديدة سواء السكنية أو الصناعية أو السياحية، إلى جانب إنشاء العديد من الطرق والأنفاق والكباري.

أوضح المتحدث باسم حماة الوطن بالجيزة، أن إنجازات الرئيس السيسي تميزت بالتنوع والشموية، حيث لم يترك الرئيس أي مجال أو قطاع بالدولة إلا وترك بصمة داخله، كما سعى إلى مواجهة العديد من الأزمات والمشاكل التي تجنبها من سبقوه من الرؤساء، مشددا على أنه لا يوجد رئيس مصري تمكن من تحقيق ما حققه الرئيس السيسي على مدار 7 سنوات، تمكن خلالها من رسم ملامح مصر الحديثة.

أشار عوض إلى أن إنجازات ومشروعات الرئيس السيسي انعكست على حياة المواطن العادى من خلال توفير ما يحتاجه من دعم على مستوى الصحة والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية، كما انعكس أيضا على الدولة بشكل عام من خلال الإصلاح الاقتصادي والنهوض بالاقتصاد المصري بعد سنوات من الركود.

وتابع أن نتائج التنمية والإصلاح الذي تم في عهد الرئيس السيسي ظهرت في انخفاض معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ قرابة 20 عام، فضلا عن احتلال الاقتصاد المصري المركز الثاني كأكبر معدل نمو اقتصادي عالمي متجاوز توقعات صندوق النقد، كما ارتفع الإحتياطي النقدى إلى أكثر من 40 مليار دولار نهاية مارس الماضي.



على الصعيد الخارجي، نوه عوض إلى أن مصر نجحت في إستعادة مكانتها في المشهد الدولي كقوة عظمى، حيث لعبت دورا إقليميا وعالميا مؤثرا في مختلف القضايا العربية والإفريقية سواء القضية الليبية أو السورية أو اليمنية، فضلا عن الدور الكبير الذي لعبته الدولة في القضية الفلسطينية بوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على إعادة إعمارها بسواعد مصرية في ظل تخاذل العديد من الدول.

وأكد المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن بالجيزة في ختام بيانه أن إنجازات ومشروعات الرئيس لا يمكن إحصاؤها أو استيعاب مدى تأثيرها، خاصة في ظل استمرار نهج السيسي في البناء والتنمية وتحقيق المزيد من المشروعات والإنجازات، مشيرا إلى أن ما تحقق يعتبر البداية فلا يزال هناك الكثير الذي يسعى الرئيس لتحقيقه في سبيل ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة ودولة مصر الحديثة.