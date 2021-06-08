الثلاثاء 08 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

البحث عن جثة طفل غرق بجوار مقياس النيل في مصر القديمة

جثة طفل غرق
جثة طفل غرق

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها للعثور على جثة طفل غرق بجوار مقياس النيل بمنطقة مصر القديمة.

تلقى قسم مصر القديمة بلاغا من (هناء ص) ٣٥ سنة، ربة منزل، مفاده أنه أثناء تواجدها بشارع عبدالعزيز آل سعود بمنطقة الروضة بالمنيل، دائرة القسم، شاهدت أحد الأطفال، يبلغ من العمر ١٤ عاما، يسبح فى نهر النيل بجوار مقياس النيل، ثم فوجئت به يغرق، ولم تتهم أحدا بالتسبب في غرقه ولا تشتبه فى وفاته جنائيا، وبالانتقال لمكان البلاغ والفحص تم العثور على ملابس الغريق، وهي عبارة عن تيشرت أخضر وبنطلون ترنج رصاصى وشبشب أصفر فى بنى، ولم يعثر على شىء يحدد شخصيته، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ٤١٠٠  إداري مصر القديمة، وجارٍ إخطار النيابة العامة، وتم إخطار الإنقاذ النهري، وجارٍ استكمال الفحص بمعرفة وحدة مباحث القسم وتحديد شخصية المتوفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

البحث جثة طفل غرق مقياس النيل مصر القديمة

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