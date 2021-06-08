اشتعال النيران فى سيارة ملاكي على الأوتوستراد بـ15 مايو

اشتعلت النيران في سيارة ملاكي على طريق الأوتوستراد بمنطقة 15 مايو اليوم.

تلقى قسم شرطة ١٥ مايو إخطارًا من الخدمات الأمنية بطريق الأوتوستراد اتجاه حلوان بوجود سيارة مشتعلة بطريق الأوتوستراد قبل مقبرة ١٥ مايو للسيارات دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن سيارة ملاكي كانت متروكة بشارع النزهة دائرة قسم النزهة، وتم رفعها بمعرفة ونش المرور من قوة الإدارة العامة للمرور القاهرة والمحرر بشأنها المحضر العثور رقم ٦٨٠٦ إداري قسم النزهة، وحال التوجه إلى مقبرة مرور التبين للتحفظ عليها وتحديدًا بطريق الأوتوستراد ما قبل مقبرة ١٥ مايو احتك الإطار الخلفي للسيارة بالأسفلت نتج عنه شرذًا أدي لاشتعال شنطة السيارة، وتم الإطفاء والتبريد بمعرفة الحماية المدنية.

ولا يوجد أي إصابات أو وفيات ولا يوجد أي تلفيات أخرى، وتم رفع آثار الحادث وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.