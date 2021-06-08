الثلاثاء 08 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يوجه بالبدء في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط

الرئيس السيسي ومدبولي
الرئيس السيسي ومدبولي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

الرئيس السيسي ومدبولي

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، إن الاجتماع تناول عرض المخطط العام لمشروع "حديقة تلال الفسطاط".

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي تفاصيل مشروع "حديقة تلال الفسطاط"، الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، والتي ستقام على مساحة ٥٠٠ فدان في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية، لتحتضن متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، ولتتكامل الحديقة مع الطبيعة الحضارية للمكان ولتحدث نقلة بيئية نوعية كأكبر متنفس أخضر في قلب القاهرة.

الرئيس السيسي ومدبولي

وأضاف المتحدث الرسمي أن حديقة تلال الفسطاط ستتضمن عدداً من الأنشطة التي تعتمد على أحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقطبية والإسلامية والحديثة، فضلاً عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، إضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، كما تتوسطها هضبة كبيرة تتيح التواصل البصري الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.

مشروع حديقة تلال الفسطاط

ووجه الرئيس بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع "حديقة تلال الفسطاط" مع ضغط المخطط الزمني التنفيذي، بالنظر إلى قيمته المضافة متعددة الجوانب على جهود تطوير القاهرة الكبرى، ولتمثل الحديقة إطلالة على تاريخ مصر الخالد لتصبح مقصداً سياحياً إقليمياً وعالمياً يعكس عراقة الحضارة المصرية، مع الاستمرار في هذا الإطار في تطوير الطرق والمحاور والمداخل الرئيسية المحيطة بموقع المشروع لاستيعاب حركة المواطنين والسياحة المتوقعة لموقع الحديقة.

 

مشروع حديقة تلال الفسطاط
مشروع حديقة تلال الفسطاط
مشروع حديقة تلال الفسطاط
مشروع حديقة تلال الفسطاط

الأكثر قراءة

عقب تطبيق الغلق الكلي لمطلع «الدائري».. «المرور» يعلن الطرق البديلة لمحور الأوتوستراد

«تنقله الفئران».. «ميشيجان» تسجل أول إصابة بشرية بفيروس هانتا القاتل

المفتي للرئيس السيسي: حملتم على عاتقكم مسؤولية ضخمة وواجهتم مخططات ومؤامرات لتعبروا بالوطن لبر الأمان

خاص.. زيزو يرفض عروض الزمالك للتجديد

مصدر أمنى يوضح حقيقة منع السيدات من دخول فنادق مصر بدون محرم

ضبط مذيع وقناة فضائية دون ترخيص في الهرم بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لو من 18 سنة باعلِّم كلاب كان زمانى بقيت من الأعيان

مؤمن المحمدي

لا مفر

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

مصـر السيسى.. وحصاد السنوات السبع السمان!

محمود خليل

الأئمة والغيبة والرجعة.. مثلث الدهشة فى «الحرافيش»

ماجد حبته

نكسات أمريكية إلكترونية

د.أحمد الخميسى

21 كلمة على شرف إيفيلين بوريه

محمد مرعي

«الجمهورية الجديدة» والدفع بالشباب للقيادة وصناعة القرار

ماجد حبته

إثيوبيا 1984.. طبق الأصل

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الأحد.. البرلمان الإسرائيلي يصوت على منح الثقة لحكومة من دون نتانياهو

الأحد.. الكنيست الإسرائيلي يصوت على منح الثقة لحكومة تطيح بـ« نتانياهو»

دائرة العنف .. ما أسباب عودة التوتر إلى القدس الشرقية والأقصى؟