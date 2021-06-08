الثلاثاء 08 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء عبور طريق أوتوستراد منشأة ناصر

مصرع طالب
مصرع طالب

لقي طالب مصرعه أثناء عبوره الطريق بنهاية نفق المماليك بطريق أوتوستراد منشأة ناصر عقب اصطدام سيارة ملاكي به.

كانت البداية عندما تبلغ للقسم من الأهالى بحدوث مصادمة ومتوفى بنهاية نفق المماليك - قايتباى 
بالانتقال والفحص تبين حال سير السيارة رقم ج س ر ٤٦٥ ماركة شيفرولية تابعة لشركة سبيد لنقل الأموال فارغة، قيادة “حسام ع ن” ٤٥ سنة، سائق بشركة سبيد ومقيم حدائق القبة قادم من صلاح سالم متجه لمدينة نصر فوجئ بعبور المدعو متولى أحمد متولى مختار ١٢ سنة، طالب بالصف الثانى الإعدادى ومقيم مساكن إيديال - دائرة القسم (نزيف داخلى بالمخ أدى إلى وفاته وتم نقل الجثمان لمستشفى الحسين الجامعى) مترجلا مما أدى إلى اصطدامه به من جانب السيارة الأيمن مما ادى ارتطام رأسه بالرصيف والوفاة.
وبإخطار اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة أمر بالتحفظ على السيارة وقائدها وسؤال أهلية المتوفي وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طالب صدمته سيارة منشأة ناصر

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