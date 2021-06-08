الزراعة: ارتفاع مساحات زراعة القطن إلى 220 ألف فدان

أكد الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، ارتفاع مساحات القطن التي تمت زراعتها لنحو 220 ألف فدان حتى الآن بزيادة 20% عن العام الماضي.

وقال «مسعد»، في تصريحات له، إن أعلى المحافظات التي زرعت القطن حتى الآن هي كفرالشيخ والشرقية والدقهلية والمساحة في تزايد هذا العام، ومن المتوقع أن تصل المساحة لـ250 ألف فدان هذا العام مقابل 183 ألف العام الماضي، مشيرًا إلى أنه تم توزيع بذور تكفى أكثر من المساحة المستهدفة بنسبة ٢٠٪ هذا العام، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق المنظومة التسويقية الجديدة التي تم تطبيقها في العام الماضي بمحافظات الفيوم وبني سويف والشرقية والبحيرة.

وأضاف أنه سيتم تعميم المنظومة التسويقية الجديدة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يبشر بالنسبة للزراعات وعمليات الإنبات مع الجو المشمس، حيث تم حرث الأرض وتشميسها.