الثلاثاء 08 يونيو 2021
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سياسي

فى ذكرى اغتياله.. هكذا غير فرج فودة من قبره مصير إرهابي حاول قتله (تفاصيل)

جريدة الدستور

بعد خروجه من السجن، سافر أبو العلا عبد ربه، أحد المدانين فى قتل المفكر الراحل فرج فوده إلى سوريا، منضما إلى الجماعات الإرهابية في بلاد الشام، لم يردعه عقدين من الزمان حبيس جدران السجن، ولم تغير قناعاته تلك الأعوام.

أعلن فور خروجه فترة حكم الإخوان أنه غير نادم على قتل فرج فوده، مؤكدا أنه لن يتأخر لحظة عن قتله مرة أخرى لو عاد به الزمن، ثم اختار السفر إلى سوريا ليموت هناك قتيلا في مواجهات بين المجموعات الإرهابية والجيش السوري.

قتلت الجماعة الإسلامية في مصر فرج فودة منتصف عام 1992، تحديدًا في 8 يونيو 1992، اغتيال نفذه أنصار الجماعة عقب مناظرة شهيرة اجراها فرج فودة مع أنصار فكرة الإسلام السياسي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، خرجوا منها وهم على يقين أنهم قاتليه في القريب العاجل!
 

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