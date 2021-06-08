المؤبد لمنجد وعامل وطالبة وربة منزل قتلوا خليجيًا بغرض السرقة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة "عاملا ومنجد إفرنجي وطالبة وربة منزل" بالسجن المؤبد لاتهامهم بقتل سعودى أثناء قضاء ليلة حمراء معه بمنطقة السيدة زينب.

تعود أحداث القضية التي حملت رقم 11197 لسنة 2020 جنايات السيدة زينب، والمقيدة برقم 1560 لسنة 2020 كلي جنوب القاهرة، التى اتهمت فيها نيابة حوادث جنوب القاهرة، بإشراف المستشار ياسر أبوغنيمة، المحامي العـام الأول، كل من: سامح ش ث ش، 33 سنة، عامل، ومحمد ا ع ع، 36 سنة، وزينب ع ع ع وشهرتها دهب، 19 سنة، طالبة بمعهد 6 أكتوبر للتمريض، وشهيرة ا م ح ن، 31 سنة، ربة منزل.

وجاءت اتهامات النيابة بأنهم في يوم ۲۰٢٠/٧/٢٥ بدائرة قسم السيدة زينب، المتهمون جميعا قتلوا المجني عليه "محمد ب ع أ ا" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتو النية وعقدوا العزم المصمم على القتل بأن توجهوا إلى حيث يقطن المجني عليه، وما إن وصلوا حتى دلفت الثالثة والرابعة لمسكنه بحجة قضاء وقت معه ثم سهلت الأخيرة دلوف الأول والثاني لمسكنه، وما إن ظفروا به حتى قام الأول والثاني بالتعدي عليه بالضرب وشد وثاقه لشل مقاومته مستخدمين في ذلك الأسلحة البيضاء، الأدوات موضوع الاتهامات اللاحقة، وقام الأول بخنقه مستخدما أداة منها قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، وارتبطت هذه الجناية بجنحة أخرى بأنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا مبلغا ماليا ومنقولات مملوكة للمجني عليه، وكان ذلك من داخل مسكنه ليلا حال كونهم أكثر من شخصين، الأمر المعاقب عليه فى المادة ٣١٧/ أولا، رابعا، خامساً من قانون العقوبات، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد تسهيل واقعة السرقة.