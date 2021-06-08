محافظ بورسعيد ورئيس هيئة التعاونيات يتفقدان المركب السياحي على الشاطئ

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والتعمير، اليوم الثلاثاء، خلال جولة موسعة، المركب السياحي على شاطئ بورسعيد، رافقهم خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك تنمية غير مسبوقة بقطاع السياحة ببورسعيد تماشيا مع أعمال التنمية في مختلف الاتجاهات، مشيرا لأهداف وضع بورسعيد على خريطة السياحة، وعودة مكانتها السياحية الرائدة، من خلال إقامة وتطوير الكيانات السياحية الكبرى، وتنفيذ مشروعات قومية كبرى تشهدها المحافظة لأول مرة تجذب جميع المواطنين للتعرف عليها.

ومن جانبه، أثنى رئيس الهيئة العامة للتعاونيات على جهود الأجهزة التنفيذية ببورسعيد في كافة المناحي، والعمل ليلا ونهارا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أرض بورسعيد حتى أصبحت مدينة نموذجية في كافة القطاعات.

واستعرض المحافظ جهود تنفيذ الميناء البرى الجديد، لافتا إلى أنه جرى تصميمه على أعلى طراز كونه يمثل مدخل بورسعيد من ناحية الجنوب، ويعتبر واجهة حضارية أمام الزائرين، كما سيوفر أعلى درجة من الأمن والأمان من خلال كاميرات المراقبة والإشارات المرورية، وتوفير مساحات مناسبة داخل المجمع بما يسهل الحركة ويمنع التكدس، فضلا عن الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية في النظام الإداري لمجمع المواقف الجديد، ويمثل طفرة في خدمات النقل بالمحافظة.

ومن جانبه، أشاد رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء، بمشروع الميناء البرى الجديد، والذى يؤكد على التقدم الخدمي والتنموي الذى حققته المحافظة في كافة المجالات، مشيرا إلى النقلة النوعية التي حدثت بالمنطقة سواء في إنشاء مشروعات عملاقة أو تطوير المحاور والميادين، لافتا لأهمية التعاون مع المحافظة في إقامة مزيد من المشروعات تساير التطور المحدث بالمحافظة.

مشروعات عملاقة أو تطوير المحاور والميادين، لافتا لأهمية التعاون مع المحافظة في إقامة مزيد من المشروعات تساير التطور المحدث بالمحافظة.