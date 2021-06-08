الثلاثاء 08 يونيو 2021
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اقتصاد

فى اليوم الأول لطرح مدينة نور.. إقبال كبير لشراء وحدات مشروع طلعت مصطفى الجديد ( صور )

جريدة الدستور

شهد اليوم الأول لطرح وحدات مشروع مدينة "نور" من مجموعة طلعت مصطفى إقبالًا كبيرًا من المواطنين . حيث شهدت جميع فروع مبيعات طلعت مصطفى توافد عدد كبير من العملاء للحجز والشراء في المشروع الجديد ، والذي يقع على مساحة 5 آلاف فدان أمام العاصمة الإدارية الجديدة.

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لأول مرة في مصر.. طلعت مصطفى تطلق خدمة إلكترونية لحجز الوحدات بمدينة «نور»

وتقدم شركة طلعت مصطفى تسهيلات غير مسبوقة في أنظمة السداد لتتاح فرص التملك أمام شرائح كبيرة من المجتمع، حيث يمكن شراء الوحدات بمقدم حجز لا يتجاوز 37.900 جنيه، وبأقساط 3790 جنيهًا، فضلًا عن طرح مجموعة من الفيلات ذات الإطلالات المميزة بمساحات تبدأ من 195 مترًا مربعّا، بمقدم حجز 132.750 جنيه، وأقساط 12.920 جنيه.

وتتيح مجموعة طلعت مصطفي خدمة جديدة لعملائها مع فتح باب الحجز في مشروع" مدينة نور" ، حيث يمكن للعملاء زيارة الموقع الإلكتروني للاطلاع علي تفاصيل المشروع والوحدات المعروضة والحجز إلكترونيا وسداد دفعة الحجز أون لاين من هنا) .

مدينة نور مجموعة طلعت مصطفى مبيعات طلعت مصطفى العاصمة الإدارية الجديدة السوق العقاري

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