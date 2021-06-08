الثلاثاء 08 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الحركة الوطنية» يشكل مجموعات عمل لبحث مشاكل المواطنين

اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد على

ناقش حزب الحركة الوطنية المصرية، برئاسة رؤوف السيد علي عدد من الملفات والقضايا الجماهيرية خلال اللقاء الأسبوعي المفتوح والذي انعقد بمقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة.

ووافق الحزب خلال المناقشات على تشكيل مجموعات عمل بأمانات المحافظات وأقسامها ووحداتها القاعدية تبحث كل ما يتعلق بالمواطن واحتياجاته ومشاكلة الآنية وبحث طرق حلها من خلال التواصل مع المسئولين كما تختص مجموعات العمل برصد الإنجازات والمشروعات القومية التي تحققها الدولة في الآونة الأخيرة وما تحققه من استفادات وعوائد علي المواطن بما يؤكد وصول ثمار الإصلاح الي جيب المواطن المصري الذي تحمل فاتورة وعبأ الاصلاح الاقتصادي طوال الفترات الماضية.

أكد رئيس الحزب أن المناقشات بحثت ملف العضوية وكيفية زيادة العضويات وفق المستهدف الجديد الذي يحدده رئيس الحزب وفي إطار التكليف الصادر من رئيس الخزب بتشكيل مجموعة عمل جديدة لتنمية العضوية وابتكار سبل جديد تساعد علي جذب اعضاء جدد يكونون بمثابة دماء جديدة تساعد علي تحريك المياة الراكده وتدفع منظومة العمل نحو مزيد من التقدم.

وطرحت المناقشات عدد من الاقتراح والآليات الجديدة التي من شأنها تساعد المجموعة المعنية بشئون العضوية في تحقيق المستهدف في جذب وتنمية العضوية بالحزب وفقا لتوجيهات رئيس الحزب.

شدد رئيس الحزب على أن المرحلة المقبلة يفترض انها ستشهد حراكاً فاعلاً في جميع الاحزاب السياسية ترقباً لأنتخابات المجالس المحلية التي ينتظر الجميع اجراؤها لذا كان لـ ملف المحليات حيزاً واسعاً من المناقشات خلال الاجتماع مشيراً الي ان رئيس الحزب وجه الأمانة العامة وامانة التنظيم بضرورة التواصل مع جميع امانات الحزب بالمحافظات لتجهيز كوادر حقيقية فاعلة قادرة علي ان تخوض السباق سواء في قوائم او من خلال النظام الفردي وفق ما سينص عليه القانون المرتقب صدورة من مجلس النواب والذي سينظم كيفية وطريقة إجراء الانتخابات المحلية.

حضر اللقاء عدد من نواب ومستشاري رئيس الحزب و رؤساء الأمانات واللجان المركزية وأمناء المحافظات وأعضاء الآمانة العامة.

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