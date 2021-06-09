«تنمية المرأة» تشكر السيسي لتحمل مصر سداد حصة الدول الأقل نموًا بالمنظمة

تقدم السفير إيهاب فوزي، نائب المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته خلال اجتماع أمس مع رئيس الوزراء والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة في مصر، بتحمل مصر لسداد حصة المساهمات السنوية للدول الـ22 الأقل نمواً في المنظمة سواء التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصادق وفى طريقها للانضمام.



وعبر فوزي عن امتنانه للرئيس لما يوليه من اهتمام كبير لمنظمة تنمية المرأة منذ خطواتها الاولى وحتى دخولها حيز النفاذ، ومتابعته الدقيقة لجميع مراحل استضافة مصر المقر الدائم للمنظمة بما في ذلك تخصيص مبنى مستقل متكامل كمقر لـ"منظمة تنمية المرأة"، مع تأثيثه وتزويده بكافة الخدمات اللازمة.

ووجه الرئيس السيسى بتحمل مصر لتسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً في "منظمة تنمية المرأة"، وعددها 22 دولة، سواء التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصادق وفي طريقها للانضمام.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، مع رئيس الوزراء والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة. موضحاً أن قرار تحمل مصر لتسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً في المنظمة هو قرار بالغ الأهمية ويؤكد على حرص مصر على دعم المنظمة واعطائها دفعة قوية للأمام ويساهم في تذليل جميع العقبات امام عملها، فضلا عن أن توجيهات السيد الرئيس تؤكد على مساندة مصر لقضايا المرأة في الدول الاسلامية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مجتمعاتنا الإسلامية.