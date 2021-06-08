بعد معاقبتها بالحبس.. من هي فتاة «التيك توك» ريناد عماد؟

اعترفت بممارسة الدعارة

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد، على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "التيك توك"، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء، وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الأعمال المنافية للآداب، بالحبس 3 سنوات.

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن ريناد عماد

- اسمها الحقيقي منة الله عبدالله.

- طالبة في كلية تجارة جامعة حلوان.

-لها ثلاثة شقيقات.

- يتابعها ما يزيد عن مليون و400 شخصا عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

- وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب، قد رصدت تداول فيديوهات لفتاة تدعى منة الله ع ح، وشهرتها ريناد عماد، تظهر بمحتوى خادش للحياء، وبعد القبض على عدد من فتيات التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام وسما المصرى.

-في يوليو 2020 ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، القبض على ريناد عماد، صانعة المحتوى على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»؛ لاتهامها بإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم.

-في التحقيقات اعترفت بقيامها بتصويرها فيديوهات خاصة وأنها تقوم بممارسة الدعارة مع الشباب مقابل مبالغ مالية.

-وأكدت أن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- تحرص من حين إلى آخر على ارتداء الشعر المستعار "بواريك"، بألوان مختلفة، أبرزها: الأصفر والأحمر والبينك والرمادي والأسود.

- كما قامت فتاة التيك توك ريناد بنشر فيديوهات علي برنامج ميوزكلي والتيك توك ، وأثارت الصور ضجة علي الفيسبوك.

وكانت المتهمة قد طالبت بمحاسبة من قام باستغلالها هي وباقي الفتيات ودفع لهن المال من أجل استغلالهن، مشيرة إلى أن بعض الشركات تزعم التسويق للملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعى وتقوم باستقطاب الفتيات وتسببت في حبسها، مشيرة إلى أن حلمها بالشهرة والثراء أوقعها في الفحشاء ومستنقع الرذيلة وانها تخشى من الفضيحة بعد ضبطها.