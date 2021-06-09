الأربعاء 09 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مونتير برومو «مش أنا»: تامر حسني طلب أن يأخذ أبطال الفيلم حقهم في الإعلان

تامر حسني برفقة مونتير
تامر حسني برفقة مونتير فيلمه الجديد

أعرب محمود جابر، مونتير برومو فيلم "مش أنا " الذي يقوم ببطولته تامر حسني عن سعادته بردود الأفعال التي يتلقاها صناع وأبطال العمل، إضافة إلي تحقيق الإعلان الدعائي أعلى نسبة مشاهدة لإعلان فيلم عربي على مستوى العالم. 

وقال جابر، في تصريحات الثلاثاء، إنه استمر في العمل علي البرومو عدة أيام، مضيفًا أن ما حرص عليه تامر وطلبه منه بشكل مباشر أن يأخذ كل بطل من أبطال العمل حقه في الظهور بالإعلان الدعائي: “تامر تعامل بشكل احترافي وترك لي مساحة كبيرة من الإبداع، وهذا يعود إلى دعم مونتير الفيلم عمرو عاكف لي، فهو من قام بترشيحي لعمل إعلان الفيلم وكان يدعمني ويتابع معي العمل خطوة بخطوة، وأفادني كثيرا بخبراته الفنية المتميزة”. 

"مش أنا" بطولة تامر حسنى، ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، ومونتاج عمرو عاكف واسلام عاكف وإخراج سارة وفيق، الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجى وحسام حسنى وأحمد دسوقي.

شهر رمضان تامر حسني حسام حسن سينرجى سوسن بدر حلا شيحه الفنانة سوسن بدر

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