الأربعاء 09 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

يتضمن مناهج تعليمية.. 6 معلومات عن تطبيق «اتكلم عربي»

مبادرة اتكلم عربي
مبادرة اتكلم عربي

حرصت وزارة التربية والتعليم من خلال توقيع برتوكول تعاون مه وزيرة الهجرة على إتاحة مناهج تعليمية لأبناءنا في الخارج من خلال تطبيق «اتكلم عربي».

فى السطور التالية ترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن هذا التطبيق:

_ يهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

_ يتيح الفرصة أمام أجيالنا المصرية الناشئة بالخارج لتعلم اللغة العربية قراءة وكتابة، بالاعتماد على أحدث طرق التعلم التفاعلية.

_ يساعد على تقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا.

_ تستهدف المرحلة الأولى من التطبيق الأطفال من 3 - 6 سنوات، والمرحلة الثانية من 6 - 9 سنوات، والمرحلة الثالثة من 9 -12 سنة.

_ تنفيذ التطبيق جاء بالتعاون مع شركة «دار نهضة مصر للنشر»، والتي تقدم محتوى يستخدم أحدث وسائل ومفاهيم تكنولوجيا التعليم في تطوير التطبيق مثل استخدام مفهوم التحفيز أو الـGamification والذي يضمن تجربة تعليمية تفاعلية ومسلية للأطفال من خلال وجود الألعاب والمسابقات مع فرصة تجميع النقاط والحصول على الجوائز.

_  يعتمد بالأساس على استخدام الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence والذي يضمن تجربة تعليمية فردية لكل طفل من خلال تحديد مستواه ونقاط القوة والضعف لكل طفل على حدة.

مصر تعليم خلال اطفال وزارة المرحلة الثالثة تقاليد

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