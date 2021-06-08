«المصريين الأحرار» يعد ملف يبرز نجاحات الدولة في 7 سنوات

أعلن حزب المصريين الأحرار أنه بصدد إصدار ملف (إنفوجراف) يرصد ماتحقق من مشروعات وبنية تحتية ونجاحات القيادة السياسية بعد ٧ سنوات من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان.

وأعّد المركز الإعلامي لحزب المصريين الأحرار حصاد النجاجات المصرية علي مدار 7 سنوات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تواليه مهام الرئاسة، وذلك بناءً علي توجيهات رئيس الحزب، لتوضيح المشروعات والإنجازات الضخمة التي حققتها مصر علي الصعيدين الداخلي والخارجي، ودورها القيادي في خدمة المنطقة العربية والقارة السمراء.

كما يتناول الحصاد دور مصر خلال جائحة كورونا ومساندتها للدول الشقيقة والصديقة فى الأزمات، وأيضا دورها علي الصعيد العسكري ومشاركتها الفاعلة في المناورات والتدريبات المشتركة مع العديد من الدول.

ووسط كافة التحديات استطاعت مصر تحقيق طفرة علي كافة المستويات والاصعدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرشيدة التي وضعت مصر مقدمة البلدان والأمم، ويتناول الحصاد علي صورة انفوجراف يحمل حصر شامل للمشروعات القومية والتي تخدم الأجيال المقبلة.

ومن المقرر أن يصدر الحزب ملف حصاد القيادة السياسية لمصر على مدار سبعة أعوام هي مدة حكم الرئيس السيسي مساء اليوم.

يأتي ذلك تزامنا مع الذكري الثامنه للإطاحة بنظام الإخوان ونجاح ثورة الثلاثين من يونيو وعزل الرئيس المعزول محمد مرسي، وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا وقتها رئاسة الجمهورية المستشار عدلي منصور، وفي فترة حكمه تم الاعداد لإجراء انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمن من الفوز بأغلبية كبيرة في ثاني انتخابات رئاسية ليقوم بعدها بتنفيذ عدد ضخم من المشروعات التنموية الكبيرة مثل انشاء العاصمة الإدارية الجديدة والدلتا الجديدة والمنصورة الجديدة وأطلق عددا من المبادرات الصحية للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها وعلاج فيروس سي ومبادرات لصحة المرأة وغيرها.