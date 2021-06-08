جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بانطلاق مشروع "الثلاجة الذكية" الأولى من نوعها فى العالم

رئيس أكاديمية البحث العلمي: نهنئ فريق العمل المتميز من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على إنجاز الثلاجة الذكية

مختار الظواهري: اتحاد الجامعات مع قطاع الصناعة يدفع عجلة الإنتاج الوطني للأمام ويرسخ الثقة في المنتجات المصرية

إنجاز جديد يضاف لإنجازات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى المجالات العلمية المختلفة خاصة فى الاستخدامات المتعلقة بالذكاء الاصطناعى والذى يضعها فى مقدمة الجامعات المرموقة حيث انتهت الجامعة من ابتكار "الثلاجة الذكية" التى تعد الأولى من نوعها في العالم تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتى تم تنفيذها بآيادي مصرية وعقول شباب الباحثين المتميزين بجامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا، لتحقق الجامعة بذلك نجاحاً جديداً فى مجال الابتكارات تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة، وإشراف الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء وعضو مجلس إدارة مركز تقنية الذكاء الاصطناعى.

وكانت أكاديمية البحث العلمى قد أطلقت على منصة بنك الابتكار المصرى التابع للأكاديمية تحدى وطلبت من المبتكرين والباحثين المصريين تقديم أفكارهم المبتكرة لتصنيع ماكينة ذكية لبيع الخضروات والفواكه الطازجة لتقليل التلامس والاختلاط ولمس الأغذية الطازجة أثناء التسويق ومجابهة تفشى جائحة كورونا، وتولت الأكاديمية تقييم الأفكار وفاز مركز الذكاء الاصطناعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بأفضل تصميم في تحدي بنك الابتكار، ودعمت الأكاديمية تحويل الفكرة إلى منتج بالتعاون مع المطور الصناعى وهو شركة العربى، وها نحن اليوم بعد بضع شهور ننتهى من تصنيع الماكينة ونحتفل بتسليمها نتيجة تعاون حقيقى بين البحث العلمى والصناعة، وهو الهدف الأكبر الذى تسعى له الدولة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ممثلة فى أكاديمية البحث العلمى لإيجاد تكنولوجيات محلية بديلة وحلول مبتكرة ودعم مبادرة تعميق التصنيع المحلى وصنع فى مصر.

واحتفلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بباكورة مخرجات تعاون مشترك في اطار البروتوكول الموقع بين الأكاديمية ومؤسسة العربي، وهو تصنيع منتج MUST Fresh، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور مختار الظواهري نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة رانيا الجوهري، عميد مركز الذكاء الاصطناعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمهندس محمد العربي، رئيس مجموعة البحوث والتطوير بشركة العربي، والمهندس صلاح العربي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، والدكتورة هيام حلمي المشرف على الادارة العامة للتسويق التكنولوجي.

وفي سياق متصل صرح المهندس محمد مجدي العربي رئيس مركز البحوث والتطوير بمجموعة العربي، أن البحث العلمي يلعب دوراً محورياً في العديد من المجالات وأهمها المجال الصناعي والتكنولوجي فهو يعزز القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية من أجل الدخول إلى الأسواق الخارجية وإشباع الاسواق المحلية وبالتالي انتاج منتجات جديدة تلبي حاجة المستهلك، إضافة إلى تحسين نوعية المنتج بالاضافة الى تخفيض تكلفته.

وأكد العربي، أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بالبحث العلمي خاصة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن مركز بحوث التطوير بالعربي عمره عامين وهو نابع من اهتمام العربي بالبحث العلمي، كما نتعاون مع أكاديمية البحث العلمي لرعاية النابغين من شباب الباحثين عن طريق مسابقة بنك الابتكار، ولدينا مشاريع كبرى من الأكاديمية تعمل على خدمة المجتمع ونسعى للانتهاء منها في أقرب وقت.

بدوره قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن اليوم يوم عظيم وهو يعني انجاز طموح لطالما نادينا به وهو متمثل في التعاون مع قطاع الصناعة حيث جاء ذلك بعد محاولات كثيرة لمنظومة أكاديمية البحث العلمي، ولم يكن هناك جهود حقيقة لتحقيق ذلك إلى أن وفرت القيادة السياسية هذا المناخ، موضحا أن جميع المصريين فخورين بمجموعة العربي اللى مفيش بيت في مصر لا يوجد به أي منتج من منتجات شركات العربي، وننادي لأن يكون لدينا خريج مواكب لسوق العمل بأشكاله العصرية.

وأعرب الدكتور محمود صقر خلال كلمته عن سعادته واعتزازه بفريق العمل المتميز من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذي شارك في هذا الانجاز وبالتعاون المثمر مع مجموعة العربي وأكد صقر أن الأكاديمية ومجموعة العربى يتعاونان حاليا فى تنفيذ مشروعات بحوث وتطوير فى مجال الفلاتر وزيادة كفاءة التبريد باستخدام تقنيات النانوتكنولوجى وسيتم الاعلان فى حينه عن نتائج هذا التعاون، وأضاف صقر أن منصة بنك الابتكار المصري أطلقها السيد رئيس الجمهورية في منتدى الشباب وتم تكليف الأكاديمية بتنفيذ المبادرة بحيث تصبح منصة بنك الابتكار المصرى بمثابة سوق سنوى دائم للابتكار.

وتحدث الدكتور مختار الظواهري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، نيابة عن رئيس مجلس امناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خالد الطوخي، قائلا: (وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ)، حيث انه من الآية الكريمة، تبدو قيمة وأهمية العمل خاصة عندما يكون خالصاً لله، فإنه وبكل تأكيد سيكون مكللاً بالنجاح وبالتالى فإنه يستحق التكريم والتقدير.

وقال الدكتور الظواهري، ها نحن نلتقى اليوم لنحتفل ونحتفى بعمل تم انجازه بإخلاص شديد فتوافرت فيه كافة مقومات النجاح وهو الانجاز العلمى غير المسبوق الذى يتمثل فى ابتكار "الثلاجة الذكية" الأولى من نوعها فى العالم بآيادي مصرية وعقول شباب الباحثين المتميزين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا .

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب، إلى أن هذا الإنجاز يدعو جميع منتسبي الجامعة بالشعور والفخر، لأنه بذلك تكون جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد حققت انجازاً جديداً في مجال الإبتكارات والاستخدامات المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة وأن هذا المجال تضعه الدولة فى مقدمة اهتمامتها، موضحا أنه فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يؤمن بضرورة الإسهام في خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠" من خلال الحرص على أن يتم هذا الابتكار تحت إشراف أكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي، ومن أجل تطويع العلم تم العمل على أن يتم تصنيع "الثلاجة الذكية" بالتعاون مع مجموعة شركات العربي للصناعة، تمهيداً لقيام الشركة بإجراء الدراسات التسويقية اللازمة تمهيداً لبدء التصنيع حسب متطلبات الأسواق.

وقالت الدكتورة رانيا الجوهري عميد مركز الذكاء الاصطناعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن جامعة مصر من أجل مصر وهو شعار الجامعة الذي ترفعه برعاية رئيس مجلس الأمناء، خالد الطوخي، والذي وضع أهداف الجامعة الاستراتيجية ورسم سياستها وسطر خطواتها ومنهجية تحركها وخاصة في سياق المنظومة التعليمية والبحث العلمي، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يواكب الخطة الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية 2030.

وأشارت إلى أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تتشرف بأن تجتمع اليوم مع شركاء النجاح ممثلة فى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا العريقة برئاسة الدكتور محمود صقر ومجموعة شركات العربى للتصنيع الرائدة، لتدشين أحد مشاريع الذكاء الإصطناعى لخدمة المجتمع المصري، والذى ساهمت فيه جامعة مصر بكوادرها المتميزة في ابتكاره وإنتاجه بالشراكة مع صناع النجاح، والمتمثل فى ابتكار ثلاجة ذكية لبيع الغذاء الطازج بإستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي وانترنت الأشياء بالتعرف والتحليل والتوصية والتنبؤ لإحتياجات المستهلك وتقديم تقارير لمتخذي القرار، والتى سيكون لها دوراً محورياً هاماً بنقلة تكنولوجية فى مواجهة جائحة كورونا بالإضافة إلى البعد الإقتصادى بترشيد السلوك الإستهلاكى ومساعدة الدولة ومتخذى القرار على صعيدى الإنتاج والتوزيع للسلع الغذائية محلية الإنتاج بالمكان والزمان.

وأكدت الدكتورة رانيا الجوهري، على أن رئيس مجلس أمناء الجامعة حرص عند وضع سياساتها الوطنية الحديثة ، على إنشاء مركز للتميز – مركز تقنية الذكاء الاصطناعى ، لمواكبة التطور التكنولوجى السريع ، الناتج عن الثورة الصناعية الرابعة ، وقدم كل أنواع الدعم اللوجيستى لتعضيض إمكانياته، موجه الشكر والتقدير والإحترام لرئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، القائد المصرى المحترف والواقعى في الإبتكار و الإبداع ، والذى إستطاع بقدرته الفائقة أن يوضع بخططه البحثيه و أن يصدر توجيهاته المنيره ، والتي تستهدف أملاً مشرقاً ، داعماً بكافه الأوجه على المستويين المعنوى و المادى، وذلك بدعم غير محدود من معالى الدكتور خالد عبدالغفار – وزير التعليم العالى والبحث العلمى والذي يتمتع بقدر فائق من العلم و الثقافة و الإيجابية، تحت مظلة القيادة السياسية التي تحترم وتقدر وتشجع، العلم والعلماء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جامعة مصر تحتفل بانطلاق مشروع الثلاجة الذكية

جامعة مصر تحتفل بانطلاق مشروع الثلاجة الذكية

جامعة مصر تحتفل بانطلاق مشروع الثلاجة الذكية

جامعة مصر تحتفل بانطلاق مشروع الثلاجة الذكية

جامعة مصر تحتفل بانطلاق مشروع الثلاجة الذكية

جامعة مصر تحتفل بانطلاق مشروع الثلاجة الذكية

جامعة مصر تحتفل بانطلاق مشروع الثلاجة الذكية

جامعة مصر تحتفل بانطلاق مشروع الثلاجة الذكية

جامعة مصر تحتفل بانطلاق مشروع الثلاجة الذكية

جامعة مصر تحتفل بانطلاق مشروع الثلاجة الذكية

جامعة مصر تحتفل بانطلاق مشروع الثلاجة الذكية

جامعة مصر تحتفل بانطلاق مشروع الثلاجة الذكية

جامعة مصر تحتفل بانطلاق مشروع الثلاجة الذكية