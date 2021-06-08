الثلاثاء 08 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

كبير مقدمى «الصديقية الشاذلية» يكشف تفاصيل محاولة اغتياله على يد كتائب الإخوان بالقدس

د.يسرى جبر
د.يسرى جبر

كشف الدكتور يسرى جبر الحسنى كبير مقدمى الطريقة الصديقية الشاذلية بمصر والعالم الإسلامى، الستار عن محاولة اغتياله من قبل تنظيم الإخوان الإرهابى، عند ذهابه لصلاة الفجر فى الحرم القدسي بمدينة القدس بفلسطين عند زيارتها لها فى العام 2019 ولكنه نجا منها بعد علمه بالمخطط فقام بتغيير مكان الوضوء الخاص به.

وقال جبر خلال إلقاءه درس بمقر الطريقة الصديقية الشاذلية بالمقطم إن كتائب الإخوان تفاجئت بعدم وجوده فى المكان المخصص للوضوء ففروا هاربين بعدما وجدوا المئات من مريدى الطرق الصوفية فى انتظارهم. 

صرح بذلك "الدكتور يسرى جبر" خلال إلقاءه درس بمقر الطريقة الصديقية الشاذلية بالمقطم الأمر الذى جعل تلاميذ "جبر" يكبرون ويهللون عند سماعهم بهذا الأمر، حيث

من جانبهم، قال تلاميذ الدكتور يسري جبر أن الله يحفظ أولياءه وأحبابه الذين يعملون على نشر الإسلام الوسطى والتصدى للفكر المتطرف وتربية جيل جديد من الشباب صاحب الأفكار التنويرية الوسطية.

 

كبير مقدمى الصديقية الشاذلية اغتياله الإخوان بيت المقدس

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