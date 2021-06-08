صاحب «شقة الزمالك» يتقدم بطلب لوزير العدل لمعرفة سبب دخولها

عثر بها على مجوهرات ولوحات فنية ونياشين

تقدم المحامي خالد أبوبكر، اليوم الثلاثاء، بصفته وكيلًا عن المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، المستشار بمحكمة التمييز الكويتية ونائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، بطلب للمستشار عمر مروان، وزير العدل، لمعرفة سبب دخول شقته بمنطقة الزمالك.

وقال المحامي، في طلبه: «موكلي يعمل بدولة الكويت وله شقة كائنة بـ20 شارع المنصور محمد بالزمالك يقيم فيها عند حضوره إلى القاهرة للإجازات، وفوجئ باتصالات عديدة من الجيران، تقول إن هناك أشخاصًا يقومون بكسر الشقة، ويبدو أنهم أشخاص يتبعون جهة تنفيذية وفقًا للروايات الشفهية، وبعدها فوجئ موكلي بحملة إعلامية ضخمة عليه وعلى نجله استباحت حرمة بيته وتم التشكيك في ذمته، كما فوجئ بعرض مقتنيات منزله بالفيديو والصور وتناقلتها وسائل الإعلام، وأطلقوا أوصافًا ومسميات تمس سمعته وتاريخها».

وتابع: «وحيث إننا فوجئنا بأن الأمر له علاقة بوزارة العدل أو أنه تحت إشراف وزارة العدل وفقًا لتصريحات تليفزيونية، وأن هناك لجانًا لجرد محتويات شقة موكلي في غيابه ودون وجوده، لذلك نود معرفة سبب كسر باب الشقة، وسبب وجود كل هذه اللجان، والاستفسار عن حضورنا كوكيل عن صاحب الشقة لكافة الأعمال التي تقوم بها هذه اللجان، والتي لا نعرف سببها أو سندها القانوني».

وتبين أن لجنة مكونة من 5 قضاة، يشرفون على عمل اللجنة الفني، ويتولون إجراء التحقيقات عن حجم وملكية المضبوطات.

- ملكية الشقة

وتبين أن الشقة ملك المستشار أحمد عبدالفتاح، يقيم حاليًا فى دولة الكويت، ويشغل منصبًا رفيعًا فى جهة عليا بالسلك القضائي فى الكويت، ويبلغ من العمر 75 عامًا، وهو نجل عبدالفتاح باشا حسن وزير الداخلية فى عصر الملك فاروق، وأول وزير للشئون الاجتماعية بمصر فى حكومة النحاس باشا.

بعد اكتشاف المضبوطات، أصدر المستشار أحمد عبدالفتاح حسن بيانًا جاء فيه أن «الأوسمة والنياشين تخص الأسرة، أما المقتنيات الملكية معظمها متوارثة وبعضها اشتراها من مزادات أقامتها الدولة في الأزمنة السابقة بطريقة رسمية أو من اشتراها بهذا الطريق، ثم قام ببيعها بعد ذلك دون حظر على بيعها، وكذلك المجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية واللوحات الفنية وغيرها».

وأكمل: «يوجد نزاع مدني بين أحد الورثة من العائلة ونجل المستشار وتحصل على حكم بإلزامه بأداء مبلغ مالي، وبموجبه قام بإجراءات تنفيذ ذلك الحكم على شقة لا تخصه، وليست لها علاقة بنزاع الورثة، والمستشار أحمد عبدالفتاح حسن يقيم خارج مصر منذ أكثر من عشرين عامًا، ولا يتردد على الشقة إلا في الإجازات السنوية القصيرة».

وتابع: "تحوي الشقة مقتنيات تم توارث معظمها من الأسرة، والباقي بطريق الشراء منذ الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي، وهي مقتنيات لم يفرط فيها صاحبها ولم يقم بالاتجار فيها، بل ظل محتفظًا بها به داخل البلاد".

مقتنيات شقة الزمالك

مقتنيات شقة الزمالك

مقتنيات شقة الزمالك

تحف شقة الزمالك

مقتنيات شقة الزمالك