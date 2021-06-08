وزير التعليم العالي يتفقد لجان امتحانات نهاية العام بجامعة القاهرة

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، لجان امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثانى بجامعة القاهرة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وحسن سير الامتحانات.

وأشاد الوزير بالتزام الطلاب بالإجراءات الوقائية، مشيرا إلى الحضور المكثف للطلاب الذين يؤدون الامتحانات بانتظام بما يؤكد حرصهم على استكمال العام الدراسى والانتهاء من تأدية امتحاناتهم، وشدد الوزير على تطبيق الإجراءات المقررة فى حالة اكتشاف أى إصابات كورونا بين الطلاب مشيدا بتنفيذ الجامعة لعمليات التطهير والتعقيم.

وأضاف عبد الغفار أن الوزارة وضعت إجراءات صارمة حرصا على سلامة الطلاب والمراقبين و جميع المشاركين فى أعمال الامتحانات، كما أثنى على تجاوز الجامعات للعديد من الصعاب وإجراء الامتحانات في ظل مواجهة جائحة كورونا.

وتفقد الوزير أعمال الامتحانات بكلية التجارة، بالقسمين العربى والإنجليزى ومبنى البرامج الدولية والدراسات المهنية.

كما تفقد الوزير مبنى المجمع الطبى لمتابعة الحملة التى تقوم بها جامعة القاهرة بالتعاون مع وزارة الصحة لتقديم التطعيمات ضد كورونا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى على مستوى كليات الجامعة، موضحًا أنه يتم تنظيم عملية دخول الطلاب من بوابات الحرم الجامعي بسهولة ويسر، والتأكد من ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى متابعة قياس درجات الحرارة عند بوابات الدخول و عند لجنة الامتحانات، و الالتزام بالتباعد الاجتماعى مع منع التكدس والتزاحم بالطرقات وساحات الانتظار بالجامعة والتوجه مباشرة إلى لجان الامتحانات، والالتزام بالتباعد الاجتماعى مع منع التكدس والتزاحم بالطرقات وساحات الانتظار بالجامعة والتوجه مباشرة إلى لجان الامتحانات.