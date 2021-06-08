سمير حلبية يتقدم جنازة رئيس النادي المصري الأسبق ونقيب أطباء الأسنان

تقدم سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، المشيعين في جنازة الراحل علي فرج الله رئيس النادي الأسبق ونقيب أطباء الأسنان الحالي.

وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد الكبير المتعال، بشارع 23 ديسمبر، وتم إيداع الجثمان بالمقابر القديمة، وذلك بحضوراً أسرة الفقيد وعدداً من المُشيعين.

حضر الجنازة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدداً من أعضاء مجلس إدارة النادي المصري والمُشيعين، وذلك وسط إلتزام بالإجراءات الاحترازية.

يذكر أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد نعي الفقيد وقدم التعازي للأهالي، وأكد أن الراحل تميز بالعطاء والإخلاص في العمل العام سواء كنقيب لأطباء الأسنان، أو المناصب المختلفة الذي تولاها بالنادي المصري حتي وصل الي منصب رئيس النادي.

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