القضاء الإداري يؤيد قرار مجلس الوزراء بالتوصية بعدم التعامل مع بعض القرى السياحية

أيدت دائرة "الاستثمار " بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2016، باعتماد توصية فض منازعات هيئة الاستثمار المتضمنة عدم التعامل مع عدد من القرى السياحية بمنطقة السخنة محافظة السويس وذلك لأن الأرض التي تقع عليها هده القري، تتبع الهيئة العامة للتنمية السياحية ورفضت المحكمة دعوى القرى السياحية التي تطالب بإلغاء القرار .

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، ورئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين خالد كرم ، هشام عبد الرحمن .

- أسباب الحكم

وثبت للمحكمة ، أنه عام 1997 ، أصدرت الهيئة العامة للتنمية السياحية قرارًا متضمنا النص فى المادة الاولى منه على ان تخصص بطريق البيع قطعة الأرض الكائنة بمنطقة السخنة محافظة السويس والبالغ مساحتها 29 , 146215 م لشركة للاستثمارات العقارية شركة مساهمة مصرية ، بغرض إقامة مشروع قرية سياحية ، وبعد الانتهاء من تنفيذ المشروع قامت الشركة ببيع الوحدات الكائنة بالقرى المملوكة لها وفى غضون عامي 2007 و2008 ، اتفق ملاك الوحدات المباعة على تأسيس وتكوين ما يسمى باتحاد ملاك وبالفعل تمت الموافقة على قيد الاتحاد بحي عتاقة لكافة قرى وتمت تسمية الفري .

- تفاصيل القضية

وعام 2015 تقدمت شركة للاستثمارات العقارية بطلب للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بهدف الغاء القرارات الصادرة بإنشاء اتحادات الشاغلين لهذه القرى والمقيدة بإدارة اتحاد الشاغلين بحي عتاقة ، مع الزام محافظ السويس ورئيس حي عتاقة بعدم التعامل مع ما يسمى باتحاد شاغلي القرى المذكورة ، وشطبهم من سجلات الإدارة وقد أصدرت اللجنة توصيتها بالزام محافظة السويس ( حي عتاقة ) بعدم التعامل مع هذه القرى السياحية المنشأة ، وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الرابع من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 لكونها من المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية .

وقد تم اعتماد هذا القرار من مجلس الوزراء عام 2016 ، ونفاذا لذلك اصدر رئيس حي عتاقة القرار رقم 1 لسنة 2016 متضمنا محو وشطب قيد اتحاد الشاغلين بالقرى المذكورة من سجلات الاتحاد بحي عتاقة ، ونظرا لعدم التزام القرار المذكور الصادر من حي عتاقة بمنطوق التوصية الصادرة من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المتضمنة الزام الحى بعدم التعامل مع القرى المذكورة فقد اصدر رئيس حي عتاقة القرار رقم 12 لسنة 2017 متضمنا تعديل القرار رقم 1 لسنة 2016 فيما تضمنه من محو وشطب اتحاد الشاغلين بالقرى المذكورة الى عدم التعامل مع القرى السياحية المذكورة .

- القرى تقع داخل أراضي الخاضعة للهيئة العامة للتنمية السياحية

وثبت من كتاب الهيئة العامة للتنمية السياحية ، ان القرى السياحية المذكورة ، تقع جميعها داخل الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية ، وداخل حدود القرار الوزاري رقم 175 لسنة 1982 باعتبار منطقة البحر الأحمر منطقة سياحية والقرار الجمهوري رقم 445 لسنة 1992 الخاص بتحديد الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية ، وانها بهذا الوصف تعد من المنشآت التي ينطبق عليها احكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية ، ولا يسري عليها احكام الفصل الاول من الباب الرابع من القانون رقم 119 لسنة 2008 باصدار قانون البناء والخاص بالحفاظ على الثروة العقارية وتنظيم اتحاد الشاغلين .

فضلا عن ذلك فان كتاب مدير الإدارة الهندسية بحي عتاقة افاد بان الحى ليس له اختصاص او ولاية على المنطقة السياحية الواقعة خارج كردون المدينة ، وأن الحى لا يختص بإصدار أى تراخيص تتعلق بإنشاء وإدارة المنشآت السياحية والفندقية ، وان وزارة السياحة هى المختصة بذلك، وهي ذات النتيجة التى انتهى اليها تقرير الخبير المودع بالدعوى الماثلة ، حيث انتهى الى أن الاراضى الواقعة بها القرى المذكورة تتبع الهيئة العامة للتنمية السياحية .