شاهدة في اتهام سيدة بتزوير عقد بيع سيارة: استخدمته لنقل ملكيتها لها

حصلت" الدستور" على التفاصيل الكاملة حول اتهام ربة منزل بتزوير محرر رسمي عبارة عن عقد بیع سيارة مملوكة لزوجها المتوفي باسمها، في القضية رقم 4619 لسنة 2020 جنايات شبرا والمقيدة برقم 1726 لسنة 2020 جنایات كلي شمال القاهرة، و في هذا التقرير نستعرض أقوال الشهود حول الواقعة.

وجاء بأقوال " م. ب" 63 سنة، بالمعاش، وهي شقيقة زوج المتهمة، قيامها بتزوير عقد بيع المركبة محل التحقيقات نسبته زورا لزوجها عقب وفاته، لنقل ملكية السيارة ملاكي باسمها واستعملت ذلك المحرر المزور، بتقديمه إلى وحدة مرور شبرا وتمكنت من استخراج رخصة تسيير السيارة آنفة البيان باسمها.

- تفاصيل قرار الإحالة

وجاء في قرار الإحالة المقدم من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، انه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "هـ.ع"،45 سنة، ربة منزل، لأنها في غضون عام 2020 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة، حال كونها ليست من ارباب الوظائف العمومية ، اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو عقد بیع مركبة رقم 345 لسنة 2019 توثيق الصف والمنسوب صدوره لمصلحة الشهر العقاري مكتب حلوان فرع توثيق الصف والمزيل بتوقيع نسب زورا لزوجها المتوفي "م. ب".

- اصطناع محررات رسمية وتقليد أختام رسمية

وأوضح امر الإحالة أنه كان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفقا علي تزويره وامدت المجهول بالبيانات المراد تدوينها به فأنشأه علي غرار المحررات الصحيحة ودون به بياناته وذيله بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهة ومهره ببصمات اختام وعلامات مقلدة عزاها لذات الجهة فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات، وأنها قلدت بواسطة اخر مجهول خاتم إحدى الجهات الحكومية الخاص بمصلحة الشهر العقاري مكتب حلوان فرع توثيق الصف بأن اصطنعه المجهول على غرار الصحيح منه واستعمله بوضع بصمته على المحرر المزور موضوع الاتهام الأول.

- استعمال المحرر المزور لإصدار رخصة تسيير ونقل ملكية

وأشار قرار الإحالة ان المتهمة استعملت المحرر المزور موضوع الاتهام الأول فيما زوړ من اجله مع علمها بتزويره على النحو الوارد بالاتهام التالي، وأنها اشتركت مع موظف عام حسن النية مسؤول التراخيص وحدة مرور شبرا في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة تسيير السيارة ، حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان مثلت امام الموظف المختص واحتجت بعقد بيع المركبة محل الاتهام الأول مع علمها بتزويره فأتمت إجراءات نقل ملكية السيارة انفه البيان باسمها فتمت الجريمة بناء علي تلك المساعدة.