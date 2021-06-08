محافظ السويس يسلم أول دفعة من مستحقي سيارات المبادرة الرئاسية (فيديو)

اجتمع محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، بعدد من المستفيدين من مبادرة تخريد السيارات القديمة بمحافظة السويس.

وسلم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الدفعة الأولى من أبناء السويس لقيمة الحافز الأخضر (10%) المقدم من الدولة للمستفيدين من المبادرة تمهيداً لاستلام سياراتهم الجديدة بحضور خالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحلال السيارات القديمة بسيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعى.

وقدم محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر التهنئة للمستفيدين من مبادرة فخامة الرئيس، مؤكداً أن هذه المبادرة تساعد المواطن فى الحصول على سيارة جديدة بأسعار معقولة وبتسهيلات كبيرة، بالإضافة إلى انها تعمل بطاقة نظيفة تحافظ على الشكل الجمالى و البيئى للسويس وتوفر على المواطنين استهلاك الوقود.

وقدم أبناء السويس المستحقين للحافز الأخضر الشكر للسيد الرئيس على المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديم بسيارات جديدة بدلا منها.

وأكد لواء عبد المجيد صقر محافظ السويس على السكرتير العام خالد سعداوي و السكرتير العام المساعد عميد إيهاب سراج الدين بالتنسيق مع مدير عام المواقف و مدير المرور لتقديم كافة التسهيلات و الاجراءات للتيسير على المواطنين فى إنهاء اجراءاتهم للحصول على سيارتهم الجديدة مؤكداً أن هناك 600 مواطن تقدم للجنة الاشراف على المواقف لتخريد سيارتهم و استبدالها بالجديدة .

وكلف المحافظ عبد المجيد صقر السكرتير العام بعقد اجتماع مع رؤساء الاحياء و مديرى البنوك العاملة على أرض السويس لتقديم تسهيلات للمواطنين للحصول على تسهيلات لاستبدال سيارتهم القديمة بالجديدة.

حضر اللقاء كلا من اللواء عبد العظيم محمد مدير عام مشروع المواقف والعميد عمرو انور مدير المرور والقيادات التنفيذية وممثلي المديرية المالية والجهات المعنية ومستحقي الحافز الأخضر من ابناء السويس للاستفادة من المبادرة .

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