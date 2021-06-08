الثلاثاء 08 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 4 حالات تعد على أملاك الدولة ورفع 30 طن مخلفات بالمنيا

إزالة التعديات
إزالة التعديات

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم 4 حالات تعد علي أراضي أملاك الدولة بقرية طوخ الخيل وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين وإحالتهم للنيابة العسكرية للتحقيق معهم كما قام قسم البيئة بالقرية برفع 30 طن مخلفات وقمامة وتراكمات خلال حملة نظافة.

قال رضا مصطفى رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل  أن الوحدة المحلية بالقرية  تمكنت من إزالة 4 حالات  تعد بمساحة 300 متر خلال حملة مكبرة اليوم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وعمل المحاضر اللازمة قانونا وتحويل مرتكب المخالفة للنيابة العسكرية ، مشيرا إلي أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا بالازالة الفورية لأى تعدى على حق الشعب (أملاك الدولة) للحفاظ على أراضي املاك الدولة وعدم السماح لأى شخص بالبناء عليها أو استغلالها بدون سند قانونى طبقا للقوانين المنظمة .

أضاف رئيس القرية أن قسم البيئة بالقرية واصل أعمال النظافة اليومية حيث تم رفع ما يقرب من 30 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، لتوفير جو صحى ونظيف للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة  في ظل مكافحة أنتشار عدوي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وأكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا أن حملات إزالة  التعديات علي الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة علي المتعدين بكل صرامة وحزم وبدون أية أستثناءات وإحالتهم للنيابة العسكرية للتحقيق معهم حفاظا علي الرقعة الزراعية وأراضي الدولة والتي تعد حق الشعب مشيرا إلي أن الوحدة المحلية نظمت اليوم عدد كبير من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات من القري التابعة لها.

إزالة التعديات
إزالة التعديات
إزالة التعديات بالمنيا
إزالة التعديات بالمنيا
إزالة التعديات بالمنيا
إزالة التعديات بالمنيا
إزالة التعديات في طوخ
إزالة التعديات في طوخ
إزالة التعديات بالمنيا
إزالة التعديات بالمنيا
المنيا إزالة تعديات أراضي املاك الدولة العميد محمد صلاح قرية طوخ الخيل

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