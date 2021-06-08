22.1 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال الربع الأول من 2021

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عائدات هيئة قناة السويس سجلت 22.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى 2021، مشيرًا إلى أن عائدات قناة السويس شهريًا سجلت أعلى مستوياتها خلال يناير الماضى بعد أن قفزت لـ 7.8 مليار جنيه، ثم 7.4 مليار جنيه خلال فبراير، لتهبط إلى 6.9 مليار جنيه فى مارس الماضى تأثرًا بأزمة سفينة «إيفرجيفن».

وأضاف جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، أن أعداد السفن العابرة بهيئة قناة السويس بلغت 3438 سفينة و1143 ناقلة بترول خلال الربع الأول من العام الحالى 2021 مقابل 3380 سفينة و1312 ناقلة بترول خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

كما سجلت حمولة السفن العابرة بهيئة قناة السويس 291.7 مليون طن خلال الربع الأول من العام الحالى 2021 مقابل 306.7 مليون طن خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 15 مليون طن خلال عام، مرجعًا ذلك إلى تراجع عدد السفن وحمولتها خلال شهر مارس الماضى بسبب أزمة السفنية العالقة حيث هبطت أعداد السفن إلى 1092 سفينة خلال مارس 2021 مقابل 1232 سفينة خلال مارس 2020 وتراجع عدد ناقلات البترول العابرة من 430 ناقلة لـ 363 ناقلة، ما انعكس على انكماش حمولة السفن من 101.1 مليون طن لـ 89.9 مليون طن خلال فترة المقارنة ذاتها.

كما أظهر تقرير الإحصاء، ارتفاع إيرادات السكك الحديدية إلى 988.9 مليون جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى 2021 مقابل 685.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 44.1% خلال عام، موضحًا أن إيرادات السكك الحديدية شهريًا سجلت قفزة خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين بنحو 282 مليون جنيه و224.9 مليون جنيه بالترتيب مقابل 91.2 مليون جنيه خلال أبريل 2020.

وأشار إلى أن عدد ركاب السكك الحديدية شهد ارتفاعًا إلى حدود 75.1 مليون راكب خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021، حيث سجل عدد الركاب خلال شهر أبريل الماضى 10.6 مليون راكب مقابل 9.2 مليون راكب خلال شهر أبريل 2020، فيما بلغت كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية 351.4 ألف طن خلال شهر أبريل الماضى مقابل 445.6 مليون طن خلال الشهر ذاته من العام السابق عليه.