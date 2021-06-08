الثلاثاء 08 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفد البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين يتفقد معالم القاهرة التاريخية

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة

زار  وفد ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة (دفعة الشهيد أحمد منسي) بصحبة اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية صباح اليوم، منطقة القاهرة التاريخية بنطاق حي وسط، حيث تم التعرف على مناطق التطوير والعناصر المخطط لها ببرنامج القاهرة التاريخية، كأحد أهم برامج التطوير المقرر تنفيذها في الفترة الحالية.

وزار وفد ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة (دفعة الشهيد أحمد منسي)، مركز خدمة المواطنين المتنقل بحي غرب القاهرة، والذي يعتبروسيلة متقدمة ونمطاً متطوراً لتيسير العديد من  الخدمات للمواطنين في نطاق الحي.

وتفقد أمس اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، بصحبة وفد ممثلى البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة (دفعة الشهيد أحمد منسي)، صباح اليوم، أعمال التطوير التي تجري بمنطقة مثلث ماسبيرو واستعراض مخطط التطوير الكامل للمنطقة، كما تفقد بصحبة الوفد المرافق أيضاً مشروع ممشى أهل مصر.

وأجرى الوفد، أمس، مجموعة من الجولات بمحافظة القاهرة، وتفقدوا بصحبة اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالمنطقة الغربية (القاهرة التاريخية – القاهرة الخديوية)، واطلع أعضائه خلال الجولة على الأعمال الجارية لتطوير القاهرة الخديوية وإرجاعها إلى سابق عهدها.

 

وكان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد التقى ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة (دفعة الشهيد أحمد منسي)، والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب.

وعايش الوفد دورة العمل بأحياء المنطقة الجنوبية الـ12 وكيفية تقديم الخدمات اليومية للمواطنين، كما زار الوفد أهم المشروعات بالمنطقة الجنوبية كشق الثعبان والفواخير ومحور الحضارات ومجرى العيون و الأسمرات ومحطات المناولة الجديدة والمدافن الصحية.

وأكد محافظ القاهرة أن البرنامج التدريبى يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتأهيلهم علميًا وعمليًا وصقل مواهبهم ليتمكنوا من قيادة الدولة فى المستقبل، بالإضافة إلى أنه يساعد على إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار.


واستعرض وفد المتدربين خلال اللقاء ملخص تجربتهم في معايشة طرق العمل بالمنطقة الجنوبية، وقدموا عدة مقترحات للمساهمة في تطوير المنطقة الجنوبية والاستفادة من قرية الفواخير اقتصاديًا وتحويلها لمقصد سياحي.

وفد البرنامج الرئاسي
وفد البرنامج الرئاسي
وفد البرنامج الرئاسي
وفد البرنامج الرئاسي
وفد البرنامج الرئاسي يتفقد معالم تاريخية
وفد البرنامج الرئاسي يتفقد معالم تاريخية
وفد البرنامج الرئاسي
وفد البرنامج الرئاسي
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
وفد البرنامج الرئاسي
وفد البرنامج الرئاسي
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
وفد البرنامج الرئاسي
وفد البرنامج الرئاسي
وفد البرنامج الرئاسي
وفد البرنامج الرئاسي
وفد البرنامج الرئاسي
وفد البرنامج الرئاسي
وفد البرنامج الرئاسي
وفد البرنامج الرئاسي
وفد البرنامج الرئاسي يتفقد معالم تاريخية
وفد البرنامج الرئاسي يتفقد معالم تاريخية
وفد البرنامج الرئاسي
وفد البرنامج الرئاسي
وفد البرنامج الرئاسي
وفد البرنامج الرئاسي
وفد البرنامج الرئاسي
وفد البرنامج الرئاسي
وفد البرنامج الرئاسي
وفد البرنامج الرئاسي
وفد البرنامج الرئاسي
وفد البرنامج الرئاسي
وفد البرنامج الرئاسي
وفد البرنامج الرئاسي
وفد البرنامج الرئاسي
وفد البرنامج الرئاسي
وفد البرنامج الرئاسي
وفد البرنامج الرئاسي
وفد البرنامج الرئاسي برنامج تأهيل التنفذيين برنامج تأهيل الشباب دفعة الشهيد احمد منسي دفعة الشهيد المنسى

الأكثر قراءة

عقب تطبيق الغلق الكلي لمطلع «الدائري».. «المرور» يعلن الطرق البديلة لمحور الأوتوستراد

مصدر أمنى يوضح حقيقة منع السيدات من دخول فنادق مصر بدون محرم

تطورات الحالة الصحية للفنانة ناهد السباعي

السيسى يوقع عدة قوانين بربط الحساب الختامى لموازنة عدد من الهيئات

عبدالغفار: إصابات كورونا بامتحانات نهاية العام قليلة.. وانخفاض الطلاب المعتذرين

بدء محاكمة 8 خططوا لتفجير محطتي سكك حديد رمسيس وسيدي جابر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

مصـر السيسى.. وحصاد السنوات السبع السمان!

محمود خليل

الأئمة والغيبة والرجعة.. مثلث الدهشة فى «الحرافيش»

ماجد حبته

نكسات أمريكية إلكترونية

د.أحمد الخميسى

21 كلمة على شرف إيفيلين بوريه

محمد مرعي

«الجمهورية الجديدة» والدفع بالشباب للقيادة وصناعة القرار

ماجد حبته

إثيوبيا 1984.. طبق الأصل

لواء. محسن الفحام

7 سنوات من الأمن والأمان

علي سعدة

اغتيال مدينة

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الأحد.. الكنيست الإسرائيلي يصوت على منح الثقة لحكومة تطيح بـ« نتانياهو»

دائرة العنف .. ما أسباب عودة التوتر إلى القدس الشرقية والأقصى؟

نفتالى بينيت يطالب رئيس الكنيست الإسرائيلي بتحديد موعد التصويت على الحكومة