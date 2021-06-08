وفد البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين يتفقد معالم القاهرة التاريخية

زار وفد ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة (دفعة الشهيد أحمد منسي) بصحبة اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية صباح اليوم، منطقة القاهرة التاريخية بنطاق حي وسط، حيث تم التعرف على مناطق التطوير والعناصر المخطط لها ببرنامج القاهرة التاريخية، كأحد أهم برامج التطوير المقرر تنفيذها في الفترة الحالية.

وزار وفد ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة (دفعة الشهيد أحمد منسي)، مركز خدمة المواطنين المتنقل بحي غرب القاهرة، والذي يعتبروسيلة متقدمة ونمطاً متطوراً لتيسير العديد من الخدمات للمواطنين في نطاق الحي.

وتفقد أمس اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، بصحبة وفد ممثلى البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة (دفعة الشهيد أحمد منسي)، صباح اليوم، أعمال التطوير التي تجري بمنطقة مثلث ماسبيرو واستعراض مخطط التطوير الكامل للمنطقة، كما تفقد بصحبة الوفد المرافق أيضاً مشروع ممشى أهل مصر.

وأجرى الوفد، أمس، مجموعة من الجولات بمحافظة القاهرة، وتفقدوا بصحبة اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالمنطقة الغربية (القاهرة التاريخية – القاهرة الخديوية)، واطلع أعضائه خلال الجولة على الأعمال الجارية لتطوير القاهرة الخديوية وإرجاعها إلى سابق عهدها.

وكان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد التقى ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة (دفعة الشهيد أحمد منسي)، والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب.

وعايش الوفد دورة العمل بأحياء المنطقة الجنوبية الـ12 وكيفية تقديم الخدمات اليومية للمواطنين، كما زار الوفد أهم المشروعات بالمنطقة الجنوبية كشق الثعبان والفواخير ومحور الحضارات ومجرى العيون و الأسمرات ومحطات المناولة الجديدة والمدافن الصحية.

وأكد محافظ القاهرة أن البرنامج التدريبى يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتأهيلهم علميًا وعمليًا وصقل مواهبهم ليتمكنوا من قيادة الدولة فى المستقبل، بالإضافة إلى أنه يساعد على إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار.



واستعرض وفد المتدربين خلال اللقاء ملخص تجربتهم في معايشة طرق العمل بالمنطقة الجنوبية، وقدموا عدة مقترحات للمساهمة في تطوير المنطقة الجنوبية والاستفادة من قرية الفواخير اقتصاديًا وتحويلها لمقصد سياحي.

وفد البرنامج الرئاسي

وفد البرنامج الرئاسي

وفد البرنامج الرئاسي يتفقد معالم تاريخية

وفد البرنامج الرئاسي

نائب محافظ القاهرة

وفد البرنامج الرئاسي

نائب محافظ القاهرة

وفد البرنامج الرئاسي

وفد البرنامج الرئاسي

وفد البرنامج الرئاسي

وفد البرنامج الرئاسي

وفد البرنامج الرئاسي يتفقد معالم تاريخية

وفد البرنامج الرئاسي

وفد البرنامج الرئاسي

وفد البرنامج الرئاسي

وفد البرنامج الرئاسي

وفد البرنامج الرئاسي

وفد البرنامج الرئاسي

وفد البرنامج الرئاسي