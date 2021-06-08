مساعدات مالية ووظائف للفئات الأولى بالرعاية خلال لقاء المواطنين بالشرقية

أناب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد لعقد اللقاء الأسبوعي ببعض المواطنين وذوى الاحتياجات الخاصة بديوان عام المحافظة للاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها، وذلك في إطار سياسة الباب المفتوح والتي تهدف إلى ‫خدمة المواطنين البسطاء الذين يجدون فى الشكوى سبيلهم الوحيد لتوصيل أصواتهم إلى المسئولين بصورة مباشرة دون وساطة أو عوائق.

جاء ذلك في حضور وكيل وزارة القوى العاملة وممثلين من مديريات التضامن الإجتماعى والصحة والتأمين الصحى بالمحافظة ومديرة إدارة الإسكان ومدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام وبحضور 8 مواطنين لعرض شكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها.

استعرض المواطنون مشكلاتهم وتم مناقشة الطلبات المقدمة منهم لتلبيتها والإستجابة لها والتي تمثلت فى إيجاد فرص عمل بالقطاع الخاص والحصول على بعض المساعدات العاجلة وتوفير علاج مجانى.

وخلال اللقاء وجه السكرتير العام المساعد ممثل مديرية التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد (8) أسر من الأسر الأكثر إحتياجاً والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة حيث تم إجراء الأبحاث الإجتماعية عليهم و أسفرت عن استحقاقهم لتلك المساعدات، فضلاً عن سرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

واهتماماً منه على تشجيع المواطنين للإعتماد على أنفسهم وبناء حياة جديدة، كلف السكرتير العام المساعد وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص للراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم .

ووجه السكرتير العام المساعد ممثل مديرية الصحة بالشرقية بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة ويحتاجون للعلاج والمتابعة الدورية لحالاتهم لحين تماثلهم للشفاء ، وذلك بعد أن تقدم عدد من المواطنين يتضررون من عدم قدرتهم على تحمل نفقات العلاج .

وخلال اللقاء تقدم إثنان من المواطنين بشكوى تفيد عدم وجود سكن يليق بهم وبأسرهم ليوجه السكرتير العام المساعد مديرة إدارة الإسكان بالديوان العام ببحث حالتيهما وتوفير سكن لهما من السكن المخصص للأسر الأولى بالرعاية.