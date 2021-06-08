أنهى خدمة موظفين بالمخالفة للقانون.. مجازاة رئيس مجلس مدينة الخصوص

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ، اليوم الثلاثاء، قرارًا بمجازاة رئيس مجلس مدينة الخصوص، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات إدارية جسيمة خلال رئاسته لمجلس مدينة كفر شكر بالقليوبية، بأن أصدر قرارًا بإنهاء خدمة موظفين بالمخالفة للقانون ومغتصبًا لسلطات المحافظ.

وكانت النيابة الإدارية نسبت للمحال "م. ص"، رئيس مجلس مدينة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية خلال رئاسته لمجلس مدينة كفر شكر لم يلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وذلك بأن تجاوز حدود اختصاصه الوظيفي بأن أصدر القرار رقم (32) لسنة 2018 بتاريخ 13/02/2018 بإنهاء خدمة كل من "م. م"، "ف. ع"، رغم عدم التفويض له من السلطة المختصة في إصدار مثل تلك القرارات وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية

- أسباب حكم المحكمة

قالت المحكمة في أسباب حكمها إنه عن الموضوع فيخلص فيما ورد بملف الشكوى رقم (497) لسنة 2018 المقدمة من "م. م"، رئيس قسم التنظيم سابقاً بالوحدة المحلية بالشقر مركز كفر شكر القليوبية ضد المختصين بمجلس مدينة كفر شكر، والوحدة المحلية بالشقر، لإصدارهم قرار بإنهاء خدمته رقم 32 لسنة 2018 لصدور حكم جنائي ضده بالجناية رقم (7798) لسنة 2014 جنايات كفر شكر بتهمة التزوير، لدى وجوده بمحبسه وذلك دون العرض على السلطة المختصة بعد انتهاء مدة حبسه والإفراج عنه في 25/06/2018.

- تجاوز حدود اختصاصه الوظيفي

وتضمنت أسباب الحكم أنه بشأن المخالفة المنسوبة للمحال، بأنه تجاوز حدود اختصاصه الوظيفي بأن أصدر القرار رقم (32) لسنة 2018 بتاريخ 13/02/2018 بإنهاء خدمة كل من "م. م"، "ف. ع"، رغم عدم التفويض له من السلطة المختصة في إصدار مثل تلك القرارات وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية فأن المادة (179) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017 تنص على أنه إذا حكم على الموظف حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار, يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته.

والثابت بالأوراق أنه قد صدر حكم جنائي نهائي ضد المحالين في الجناية رقم (7798) لسنة 2014 جنايات كفر شكر بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر بتهمة التزوير، وبناء عليه صدر القرار رقم (32) لسنة 2018 من المحال بوصفه رئيس مجلس مدينة كفر شكر باإنهاء خدمتهما، تطبيقاً لنص المادة (179) من اللائحة التنفيذية للقانون، رغم أن المنوط به والمختص قانوناً بإصدار القرار المشار إليه هو المحافظ باعتباره السلطة المختصة وفقا لنص البند الأول من المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية، أو من يفوضه في ذلك، وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يفيد صدور قرار بتفويض المحافظ سلطته في هذا الشأن لرؤساء مجالس المراكز والمدن.

وإذ أقر المحال في التحقيقات بأنه قد أصدر ووقع بالفعل على القرار سالف الذكر، فإن المخالفة المنسوبة إليه تكون ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً، وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بمجازاة المحال بعقوبة التنبيه، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات