محافظ أسوان يتفقد السويقات الجديدة بالسيل بعد نقل الباعة

وسط فرحة الباعة الجائلين والمواطنين، تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، السويقات الجديدة التي تم نقلهم إليها من سوق السيل الجديد وتضم 97 بيكة، بالإضافة إلى 34 بيكة ومحل آخرين وخاصة أن ذلك جاء نتيجة حملة الإزالات المكبرة التي تمت الأسبوع الماضى وشهدت إزالة 125 حالة إشغال وتعدى من المحلات على الأرصفة وحرم الطريق العام.

وأعطى المحافظ توجيهاته بتركيب حوائط جانبية للسويقات الجديدة بدلاً من المظلات القماشية لوقاية البائعين والمترددين من حرارة الشمس، مع ضمان التهوية الكاملة في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيرس كورونا، فضلاً عن الحد من الحرائق، مشدداً على الإستمرار في منع أي تجاوزات ورفع أي إشغالات أولاً بأول وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية وشرطة المرافق وقوات مديرية الأمن المتمركزة في محيط منطقة السيل الجديد.

وخلال جولته داخل الطريق الرئيسي بالمنطقة بعد رفع الإشغالات، كلف اللواء أشرف عطية، إدارة المشروعات بدراسة إنشاء سويقة لإستيعاب بائعي الأسماك مع فتح ممر على شارع الكنيسة الخلفى لتخفيف الزحام والتكدس، وهو الذى يتوازى مع إزالة 11 محل إشغال مخالف من الطريق الرئيسي لإنشاء سويقة حضارية على طابقين لتسكين أصحاب المحلات المخالفة من أجل إستكمال الشكل الحضارى لمدخل السيل الجديد، علاوة على مراعاة البعد الإجتماعى لأسر أصحاب هذه المحلات.

وأثناء مروره الميدانى حرص أشرف عطية على الإستماع إلى شكاوى ومطالب المواطنين، موجهاً المسئولين إلى سرعة وضع الحلول العاجلة لها في إطار القوانين والضوابط والإمكانيات المتاحة.

جدير بالذكر أن خلال مايو آخر مايو الماضي، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، لأول مرة منذ سنوات تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام بمنطقة سوق السيل الجديدة، شملت إزالة ١٢٠ حالة إشغال للباعة الجائلين، وكذا أزالة ٥ حالات تعدي من محلات على الأرصفة والطريق العام، وجاء ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

وأكد العميد عادل شرشر، رئيس مركز ومدينة أسوان، على أن نجاح الحملة في رفع الإشغالات والتعديات جاء نتيجة التنسيق والتعاون البناء بين اللواء أشرف عطية واللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، حيث تم تأمين جهود الوحدة المحلية بتشكيلات قوات الأمن المركزي َشرطة المرافق بأشراف من اللواء ياسر نويه، بالأضافة إلى نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والعاملين بالمحليات مدعومين بالمعدات والسيارات الثقيلة.

وأشار إلى أنه سيتم نقل الباعة الجائلين المسجلين لدي الوحدة المحلية لتسكينهم في ٩٧ بيكة ومحل بالسويقات الجديدة بالسيل ، علاوة على تخصيص موقع أخر لسوق الأسماك، وهو الذى سيتوازي مع تنفيذ حملات مماثلة لتفريغ باقي الأسواق بالمدينة من ظاهرة الإشغالات تدريجيًا، وخاصة في ظل توافر البيكات والمحلات بالسويقات في منطقة فاطمة الزهراء بطريق السماد، وأيضاً بمنطقة الجيش.

اللواء أشرف عطية

اللواء أشرف عطية