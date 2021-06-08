حذر منها مركز السموم.. فوائد وأضرار حبة الملوك والزيت المستخرج منها

حذر مركز السموم التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية من خطورة تناول حبوب النبات المعروف باسم "حبة الملوك"، والتي يلجأ لها مرضى الإمساك الشديد واضطرابات المعدة أو السعال كنوع من العلاج، لكن آثارها السلبية شديدة الخطورة على المدى البعيد.

- لها عدة فوائد لكنها ضارة وسامة

وأوضح المركز في بيان شاركه مع المواطنين عبر الصفحة الرسمية الخاصة به بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن النبتة لها عدة فوائد، ولكنها ضارة وسامة في حال تناولها بطريقة خاطئة وبدون إشراف طبي، حيث تظهر أعراض التسمم في ضيق في التنفس، حرقة في الفم، هذيان، وضعف عام.

ونصح البيان بضرورة التوجه إلى مركز السموم في حال الشعور بأي عرض من السابق ذكرهم، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة من تلقي العلاج بالسوائل الوريدية لمنع الجفاف، وتفاقم الأزمة.

- ما هي حبة الملوك؟

هي عشبة من شجيرة صغيرة، وثمارها عبارة عن كبسولة ثلاثية الخلايا، لكل خلية منها بذرة واحدة، يستخرج منها الزيت منها عن طريق عملية الضغط.

وبحسب موقع " mawdoo3 " فإن تناول النبتة متعلق بالحاق الأضرار على الصحة العامة بسبب سميتها، أما البذور والزيت المستخرج منها فله عدة استخدامات في تصنيع المنتجات الصحية، كما توجد استعمالات أخرى لزيت حبة الملوك، في المجالات الصناعية مثل استخدام زيت البذور في إنتاج وتصنيع الصابون والشمع.

- الآثار الجانبية لها

وتحدث استخدام قطرة واحدة من زيت هذه البذور بعض الآثار الجانبية، كما يمكن أن تؤدي 20 قطرة من هذ الزيت إلى الوفاة، هذا بخلاف تأثيرها على المرأة الحامل، الذي قد يعرضها للإجهاض.

يتسبب تناول بذور حبة الملوك في بعض الأعراض مثل ألم في حركة الأمعاء، وتدهور الصحة العامة، والتقيؤ، والدوخة، والهذيان.

- فوائد حبة الملوك

على الرغم من أضرارها، إلا أن لها العديد من الفوائد الطبية والصحية، ولكن بحسب مركز السموم لابد من اللجوء إلى طبيب قبل استخدامها. وتكمن فوائدها في: