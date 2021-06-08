البرازيل تواجه خطورة الموجة الثالثة من فيروس كورونا في البلاد

تواجه البرازيل خلال هذه الفترة، خطورة موجة ثالثة من فيروس كورونا المستجد في البلاد، بسبب بطء وتيرة التلقيح وتخفيف القيود بشكل سابق لأوانة وانتشار نسخ متحور من الفيروس.

وبحسب تقرير عبر وكالة فرانس برس، تعيش البرازيل التي سجلت عددا كبيرا من الوفيات بـ«كوفيد-19»، مأساة لا تنتهي مع خطر الوباء المنتشر في البلاد.

ويتوقع أن يسجل هذا البلد الذي يعد 212 مليون نسمة 500 ألف وفاة بحلول نهاية الشهر مع تسجيله أحد أسوأ معدلات الوفيات في العالم، إذ يتجاوز 220 وفاة لكل مائة ألف نسمة، ويخشى بعض خبراء الأوبئة أن تكون الموجة الثالثة أقسى من أول موجتين.

وخلافا للدول الأوروبية، لم يكن هناك هدنة فعلية بين موجة وأخرى، فمنذ منتصف مايو استقر منحنى الوفيات على رقم مرتفع جدا مع معدل الفي وفاة في اليوم، وارتفع منحنى الوباء بشكل ثابت في الأسابيع الأخيرة كنتيجة مباشرة لتخفيف القيود التي كانت مفروضة على السكان.

وقد يؤدي هذا الارتفاع في عدد الإصابات مع بقاء معدل الوفيات مرتفعا إلى تفاقم الأزمة الصحية، كما حذر معهد في وكروز للصحة العامة في أحدث نشراته الوبائية.

وجدير بالذكر أنه في ذروة الموجة الثانية في مارس وخصوصا في مطلع أبريل حين سجلت البرازيل على مدى يومين أكثر من أربعة آلاف وفاة، فرض غالبية رؤساء البلديات وحكام الولايات حظر تجول وإغلاقا للمتاجر غير الأساسية، لكن هذه القيود رُفعت بعد أسابيع بشكل سابق لأوانه بحسب الاختصاصيين.

وقال خوسيه ديفيد أوربايز من مركز برازيليا للأمراض المعدية ، في البرازيل، جرى التعامل مع كارثة صحية غير مسبوقة وكأنها أمر عادي. يعيش معظم الناس كما لو لم تكن هناك جائحة».

المصدر الآخر للقلق هي المتحورة دلتا التي ظهرت في الهند مع تأكيد الحالات الأولى في الأسابيع الأخيرة في البرازيل لأشخاص زاروا البلد الآسيوي.

وهناك خطر أن تضرب الموجة الثالثة البلاد تزامنا مع «كوبا أميركا»، وهي بطولة كرة قدم قرر الرئيس اليميني جاير بولسونارو استضافتها بعد تراجع الارجنتين وكولومبيا عن ذلك. ومن المقرر أن تبدأ المنافسة الأحد، لكن شائعات عن مقاطعة اللاعبين ألقت ببعض الشك، كما هدد رئيس بلدية ريو دي جانيرو بحظر المباريات في مدينته إذا تدهور الوضع الصحي.

ومن غير المرتقب أن يتحسن الوضع، في بلد تلقى 10,8% فقط من سكانه جرعتي اللقاح. وفي خطاب الأربعاء الماضي وعد بولسونارو بتلقيح «جميع البرازيليين» بحلول نهاية السنة، وهو هدف من الصعب تحقيقه وفقاً للواقع الحالي.