الثلاثاء 08 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

زيادة عدد مراكز تطعيم كورونا بكفر الشيخ إلى 11

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

أعلنت الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، عن بدء تلقى لقاح الكورونا بمركز تلقى اللقاح التابع لمستشفى فوة المركزي، مؤكدة أن المستشفي شهدت تطويراً كبيراً في الأبنية والتجهيزات خلال الفترة الماضية لتلبي حاجة المواطنين وتقدم لهم مستوى خدمة طبية لائق تماشياً مع السياسة العامة للدولة التى تهدف إلى الإرتقاء للمستوى الصحي للمواطن المصري .

وأضافت سلام ، أن عدد المراكز لتلقى لقاح كورونا بلغ 11 مركز داخل محافظه كفرالشيخ وتعمل من الساعة  التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء بما في ذلك أيام العطلات والإجازات، مؤكدة دعوتها المواطنين إلى الإسراع في تسجيل أسمائهم لتلقى اللقاح وعدم الإنسياق خلف الحملات التي تهدف إلى التشكيك والتخويف من اللقاح ، وتؤكد أن اللقاح آمن وفعال وموثوق .

فيما وجه اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، كافة مراكز الشباب والرياضة بالمحافظة بالاستعداد التام للفتح أمام المواطنين لتلقي لقاح كورونا، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، برعاية الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأشرف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب.

قال نورالدين، إن تلك المبادرة ترتكز على تكامل جهود مؤسسات الدولة، والتعاون البناء من أجل خدمة أبناء مصر في كافة أنحاء الجمهورية، إضافة إلى كونها إحدى المبادرات التي تحقق محورًا رئيسيًا من استراتيجية وزارة الشباب والرياضة في إتاحة مراكز الشباب أمام المواطنين في ضوء تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم فتح مراكز الشباب، لاستقبال المواطنين الراغبين في التسجيل لتلقى لقاح كورونا، بالتنسيق بين وزارتي الصحة والشباب والرياضة ، مع التطبيق والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة تيسيرًا على المواطنين في الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة ضمن خطتها الشاملة في مواجهة جائحة كورونا.
وأوضح أنه، تم فتح 150 مركز شباب بشكل مبدئي بالقرى والمدن متاحة لتقديم خدمة التسجيل لتلقي المواطنين لقاح كورونا، انطلاقًا من قيام مراكز الشباب بدورها في خدمة المواطنين كمراكز خدمة مجتمعية خلال تلك الأزمة، والذي انطلق مع تداعيات جائحة كورونا والتي بدأت بحملة التوعية التي أطلقتها مراكز شباب بيلا العام الماضي في أول الأزمة بالمدارس والمؤسسات الحكومية، فضلاً عن اضافة الملصقات التوعوية بالشوارع والمحلات الحملات، وكذلك حملات التطهير و التعقيم بجميع مراكز شباب كفر الشيخ .

فوه الصحة لقاح كورونا مركز

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