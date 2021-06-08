معدات جديدة لدعم منظومة النظافة بتكلفة 4.8 مليون جنيه بالمنيا

استلم خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة مطاى شمال محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، 2 لوادر جديدة قبل توزيعها على قرية منبال وبردنوها بهدف دعم منظومة النظافة والتجميل بها وتحسين الخدمات المقدمة المواطنين ضمن خطة الاستثمارية للعام المالى 2020-2021.

وأوضح عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة مطاى، أن اللوادر ماركة Caterpillar 924K وبتكلفة إجمالية بلغت 4830000 اربعة مليون وثمانية مائة وثلاثون الف جنيه ، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع 1 لودر 924K و إلى مجلس قروى منبال و لودر 924 Kإلى مجلس قروى بردنوها للتعامل الفوري والقضاء على أية بؤر وتجمعات للقمامة.

وأضاف عبد الرؤوف أن المعدات تأتي طبقا لاحتياجات الوحدات المحلية لدعم منظومة النظافة بها من خلال دعم جميع القرى باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التى تساعد على رفع كفاءة المنظومة والارتقاء بمستوى النظافة العامة بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الاستفادة القصوى من الموارد واستثمارها اقتصاديا من خلال إعادة تدوير المخلفات وكذا تحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي وأساسي.

كما تابع رئيس المركز أن هذه المعدات تأتي في إطار خطة محافظة المنيا لدعم وتطوير منظومة النظافة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا ، والذي يولي اهتماما كبيرا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بمنظومة النظافة وأعمال رفع القمامة بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وحفاظا على المظهر الحضارى والجمالي بجميع المراكز والمدن بنطاق المحافظة مشيرا إلي أن الوحدة المحلية تنظم حملات نظافة مكثفة بشوارع المدينة ومداخل القري لرفع المخلفات والتراكمات والقمامة لتوفير بيئة صحية جيدة خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا المستجد والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاؤري لشوارع المدينة والقرى.

رئيس مركز مطاي يستلم معدات نظافة جديدة

معدات نظافة جديدة