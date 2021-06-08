محافظ المنوفية يوجه بإنشاء نقطة إسعاف بقرية فيشا الكبرى وتوفير سيارة إطفاء للصيادين البحر الفرعوني

التقى صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من الصيادين وأهالي قرية فيشا الصغرى بمكتبه بالديوان العام، وذلك استجابة لمطالبهم خلال جولته الميدانية أمس بمركز ومدينة منوف.

يأتى هذا فى إطار التواصل الدائم مع المواطنين لبحث مطالبهم وإيجاد الحلول الممكنة ، حضر اللقاء محمد موسى نائب المحافظ و المهندس شامخ محمود عبد الحق مدير الثروة السمكية بالمنوفية والأستاذ وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

واستمع محافظ المنوفية لشكاوى ومطالب الصيادين ، ووجه على الفور بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بدراسة عمل توسعه ( فاتحة) من الرياح المنوفى لزيادة منسوب البحر الفرعوني وذلك لتنمية الثروة السمكية بالبحر وتحقيق العائد الاقتصادي منها، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع وزير الزراعة لتوفير 2 مليون زريعة من الأسماك خلال أسبوع لإلقائهم بالبحر الفرعوني كهدية للصيادين في عيد المحافظة القومي.

ووجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة البيئة بالديوان العام لإجراء معاينة عاجلة على الطبيعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال شكاوى الصيادين من تلوث البحر الفرعوني.

كما التقى المحافظ بعدد من أهالي قرية فيشا الكبرى، ووجه بإنشاء نقطة إسعاف تخدم قرى ( فيشا وكفر فيشا وهيت وسر وهيت وكمشوش)، فضلا عن توفير سيارة إطفاء لنقطة مطافي قرية فيشا الكبرى لخدمة أهالي القرية، كما وجه مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بإجراء معاينة عاجلة لمدرسة الشهيد عماد عدلي إسماعيل وتحديد مدى صلاحيته وإمكانية إدراج المدرسة ضمن الخطة المستقبلية للهيئة لخدمة أبناء أهالي قرى منوف ، فيما وجه وكيل وزارة الصحة بإدراج مستشفى فيشا الكبرى ضمن خطة التطوير ورفع الكفاءة وذلك لتقديم خدمات صحية أفضل للأهالي، هذا وقد أعرب الحضور عن سعادتهم البالغة لإستجابة محافظ المنوفية ولقائهم اليوم وإتخاذ إجراءات عاجلة في سبيل حل شكواهم.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على تلبية طلبات كافة فئات المجتمع وفي إطار توجهات الدولة واهتمامها بتنمية الثروة السمكية وزيادة العائد منها.