برلماني يطالب محافظ قنا بإزالة معوقات مشروع توصيل الغاز بقرية كوم الضبع

طالب النائب حمدى سعد عمر سليمان، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بالتدخل العاجل وإزالة معوقات تنفيذ مشروع الغاز الطبيعى بقرية "كوم الضبع" بدائرة مركز نقادة، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية القرى المصرية.

أوضح النائب حمدى سعد، أن قرية "كوم الضبع" بمركز نقادة، تعد من أوائل قرى محافظة قنا المنفذ بها مشروع الصرف الصحى، وكان من المفترض أن يتم البدء فى تنفيذ مشروع الغاز الطبيعى بالقرية تماشيًا مع توجه الحكومة وحرصها على توصيل الغاز الطبيعى للقرى المنفذ بها الصرف الصحى، وبناءً على ذلك قامت شركة غاز الأقاليم بعمل الخرائط التنفيذية لشبكات الغاز الطبيعى بالقرية منذ ثلاث سنوات تمهيدًا لبدء العمل.

وأضاف في بيان: إنه تم قبل عدة أشهر تحرير محضر انضمام وتنسيق بين الجهات ذات الصلة وهى ( الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة - شركة مياه الشرب – شركة غاز الأقاليم – الشركة المصرية للاتصالات – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ) وذلك للبدء فى العمل طبقًا للتنسيقات السابقة والتى حددت خط مسار الغاز الطبيعى المغذى لقرية كوم الضبع، إلا أن مندوب الهيئة القومية للصرف الصحى اعترض على المسار بالرغم من الموافقات السابقة، الأمر الذى ترتب عليه حرمان أهالى قرية كوم الضبع من تنفيذ المشروع.

وفى استجابة لطلب نائب نقادة؛ كلف محافظ قنا، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، ومدير شركة غاز الأقاليم بسرعة الفحص والعرض بشأن أسباب عدم تنفيذ مشروع الغاز الطبيعى بقرية كوم الضبع.

وكان قد طالب النائب حمدى سعد عمر سليمان، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، اللواء طيار أشرف الداودى، محافظ قنا، بإصدار التعليمات للوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة لسرعة وضع العلامات الإرشادية لحدود الأرض المخصصة للاستغلال "مقابر للمسلمين" بناحية الأوسط قمولا، وتسويتها وبناء سور لها لمنع أى تعديات عليها حتى يتسنى تسليمها للأهالى.