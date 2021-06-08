ميناء الإسكندرية يستقبل 25 ألف طن سلع استراتيجية

تواصل حركة الملاحة وتداول البضائع بميناء الإسكندرية، تزايدها الملحوظ لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية 250600 طن.

كما استغلت الهيئة العامة لميناء الاسكندريه ما يتوافر لديها من إمكانيات النقل متعدد الوسائط حيث تم دخول و خروج ما يزيد عن 21 الف شاحنة عبر بوابات ميناءى الإسكندرية و الدخيلة، وفى ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد السفن الوصول والمغادرة 58 سفينة ، أما بالنسبة لعدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن و التفريغ عددها 60 سفينة خلال الثماني و الأربعين ساعة الماضية ما بين سفن حاويات و بترول و بضائع عامة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية و الوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا و كذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه القياسية و نظافة المسطح المائي و الأرضى.

كان قد شهدت حركة الملاحة البحرية بميناء الاسكندرية، تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية تزايدها الملحوظ لليوم الرابع على التوالي، حيث بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية 238 ألف طن ليكون بذلك إجمالي ما تم تداوله خلال الأربعة الأيام الأولى من الإسبوع الجاري 550 ألف طن من مختلف أنواع البضائع كما بلغت أعداد الحاويات عن ذات الفترة 4000 حاوية تقريبا.

هذا وقد إستغلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ما يتوافر لديها من إمكانيات النقل متعدد الوسائط ، حيث تم دخول وخروج عدد 25 ألف شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال ثمانية وأربعون ساعة ليتجاوز بذلك إجمالي عدد الشاحنات خلال الأربعة الأيام الأولى من الإسبوع الجاري 35 ألف شاحنة كم تم خروج قطاران بضائع مكونان من 48 عربة محملان بالقمح إلى كل من شبرا وإمبابة.

وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 56 سفينة خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 42 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وقد شدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.