خلال مشاجرة بالطريق.. طالب يمزق جسد صديقه بـ«سكينة» في المنصورة

تباشر النيابة العامة في المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع طالب قتل صديقه بطعنة "سكين" خلال تشاجرهما في مدينة المنصورة.

و تلقى اللواء رافت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الجنائية بالمديرية ، يفيد بورود بلاغ إلى قسم ثان المنصورة، بوصول "ي. ص" 16 سنة طالب، إلى مستشفى المنصورة الدولي جثة هامدة، نتيجة الإصابة بطعنه نافذة بالجهة اليسرى.

- تفاصيل الواقعة

انتقل المقدم محمد مطر رئيس مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه اثناء مرور الطالب مع أحد أصدقائه بأحد الشوارع نشبت مشادة كلامية بينه وبين القاتل، فتوجه القاتل وأحضر سكينا، وطعن المجني عليه بطعنه نافذة أودت بحياته فى الحال.

وتوصلت المباحث إلى هوية القاتل، وتبين أنه طالب 15 سنة ومقيم بمنطقة كفر البدماص التابعة لدائرة القسم، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة لذات السبب، تم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

- عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.